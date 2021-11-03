https://ria.ru/20211103/sobyanin-1757546144.html

Динамика заболеваемости в Москве стабилизировалась, заявил Собянин

Динамика заболеваемости в Москве стабилизировалась, заявил Собянин - РИА Новости, 03.11.2021

Динамика заболеваемости в Москве стабилизировалась, заявил Собянин

Динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации с тяжелой формой, заявил мэр города Сергей... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:03

2021-11-03T14:03

2021-11-03T14:15

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации с тяжелой формой, заявил мэр города Сергей Собянин."В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова в среду.

https://ria.ru/20211101/covid-19-1757179087.html

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2021

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