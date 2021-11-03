https://ria.ru/20211103/soboleznovaniya-1757638171.html
Мезенцев выразил соболезнования в связи катастрофой АН-12 под Иркутском
Мезенцев выразил соболезнования в связи катастрофой АН-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021
Мезенцев выразил соболезнования в связи катастрофой АН-12 под Иркутском
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил соболезнования родным и близким пассажиров и экипажа самолета Ан-12 белорусской... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:57
2021-11-03T19:57
2021-11-03T20:09
союзное государство
происшествия
дмитрий мезенцев
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил соболезнования родным и близким пассажиров и экипажа самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", разбившегося под Иркутском, говорится в сообщении Постоянного Комитета Союзного государства.По предварительным данным, грузовой самолет, летевший из Якутска в Иркутск, рухнул в районе села Пивовариха в четырех километрах от аэропорта.Как сообщалось ранее, на борту Ан-12 находилось 7 человек. Все они погибли.
https://ria.ru/20211005/fondy-1753370145.html
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происшествия, дмитрий мезенцев, крушение самолета ан-12 под иркутском