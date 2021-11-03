https://ria.ru/20211103/soboleznovaniya-1757638171.html

Мезенцев выразил соболезнования в связи катастрофой АН-12 под Иркутском

Мезенцев выразил соболезнования в связи катастрофой АН-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

Мезенцев выразил соболезнования в связи катастрофой АН-12 под Иркутском

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил соболезнования родным и близким пассажиров и экипажа самолета Ан-12 белорусской... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:57

2021-11-03T19:57

2021-11-03T20:09

союзное государство

происшествия

дмитрий мезенцев

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выразил соболезнования родным и близким пассажиров и экипажа самолета Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно", разбившегося под Иркутском, говорится в сообщении Постоянного Комитета Союзного государства.По предварительным данным, грузовой самолет, летевший из Якутска в Иркутск, рухнул в районе села Пивовариха в четырех километрах от аэропорта.Как сообщалось ранее, на борту Ан-12 находилось 7 человек. Все они погибли.

https://ria.ru/20211005/fondy-1753370145.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дмитрий мезенцев, крушение самолета ан-12 под иркутском