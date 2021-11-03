https://ria.ru/20211103/snyder-1757503589.html

Стало известно, кто сыграет главную роль в новом фильме Зака Снайдера

Стало известно, кто сыграет главную роль в новом фильме Зака Снайдера - РИА Новости, 03.11.2021

Стало известно, кто сыграет главную роль в новом фильме Зака Снайдера

София Бутелла сыграет главную роль в фильме Зака Снайдера "Rebel Moon" ("Мятежная луна"). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:10

2021-11-03T19:10

2021-11-03T19:12

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. София Бутелла сыграет главную роль в фильме Зака Снайдера "Rebel Moon" ("Мятежная луна"). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. События картины разворачиваются в мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия тирана Беласириуса. Героиня Бутеллы отправится на поиски воинов с соседних планет, чтобы они помогли оказать сопротивление угнетателю. Сценарий ленты Снайдер напишет с Шэй Хэттен и Джоби Хэролд, с которыми работал над "Армией мертвецов". На создание проекта режиссера вдохновили картины Акиры Куросавы и "Звездные войны" Джорджа Лукаса. София Бутелла известна широкой аудитории по ролям в фильмах "Экстаз" Гаспара Ноэ, "Мумия" Алекса Куртцмана. 16 сентября в российский прокат вышел боевик "Узники страны призраков" Сиона Соно, в котором Бутелла и Николас Кейдж воплотили образы титульных персонажей.

https://ria.ru/20211102/ritchie-1757172058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы