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Стало известно, кто сыграет главную роль в новом фильме Зака Снайдера
Стало известно, кто сыграет главную роль в новом фильме Зака Снайдера - РИА Новости, 03.11.2021
Стало известно, кто сыграет главную роль в новом фильме Зака Снайдера
София Бутелла сыграет главную роль в фильме Зака Снайдера "Rebel Moon" ("Мятежная луна"). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:10
2021-11-03T19:10
2021-11-03T19:12
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. София Бутелла сыграет главную роль в фильме Зака Снайдера "Rebel Moon" ("Мятежная луна"). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. События картины разворачиваются в мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия тирана Беласириуса. Героиня Бутеллы отправится на поиски воинов с соседних планет, чтобы они помогли оказать сопротивление угнетателю. Сценарий ленты Снайдер напишет с Шэй Хэттен и Джоби Хэролд, с которыми работал над "Армией мертвецов". На создание проекта режиссера вдохновили картины Акиры Куросавы и "Звездные войны" Джорджа Лукаса. София Бутелла известна широкой аудитории по ролям в фильмах "Экстаз" Гаспара Ноэ, "Мумия" Алекса Куртцмана. 16 сентября в российский прокат вышел боевик "Узники страны призраков" Сиона Соно, в котором Бутелла и Николас Кейдж воплотили образы титульных персонажей.
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новости культуры, кино и сериалы
19:10 03.11.2021 (обновлено: 19:12 03.11.2021)
Стало известно, кто сыграет главную роль в новом фильме Зака Снайдера
София Бутелла сыграет главную роль в фильме Зака Снайдера "Мятежная луна"
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
София Бутелла сыграет главную роль в фильме Зака Снайдера "Rebel Moon" ("Мятежная луна"). Об этом сообщает
Deadline со ссылкой на свои источники.
События картины разворачиваются в мирной колонии на краю галактики, которой угрожает армия тирана Беласириуса. Героиня Бутеллы отправится на поиски воинов с соседних планет, чтобы они помогли оказать сопротивление угнетателю.
Сценарий ленты Снайдер напишет с Шэй Хэттен и Джоби Хэролд, с которыми работал над "Армией мертвецов". На создание проекта режиссера вдохновили картины Акиры Куросавы и "Звездные войны" Джорджа Лукаса.
София Бутелла известна широкой аудитории по ролям в фильмах "Экстаз" Гаспара Ноэ, "Мумия" Алекса Куртцмана. 16 сентября в российский прокат вышел боевик "Узники страны призраков" Сиона Соно, в котором Бутелла и Николас Кейдж воплотили образы титульных персонажей.