https://ria.ru/20211103/shantazh-1757470339.html

Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных

Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных - РИА Новости, 03.11.2021

Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных

Если вы оказались в ситуации, когда онлайн-собеседник шантажирует вашими личными данными, взятыми из переписки, следует обратиться за юридической помощью, сразу РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T03:15

2021-11-03T03:15

2021-11-03T03:15

общество

мошенничество

россия

анатолий миронов (адвокат)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Если вы оказались в ситуации, когда онлайн-собеседник шантажирует вашими личными данными, взятыми из переписки, следует обратиться за юридической помощью, сразу взять паузу в общении с манипулятором и ни в коем случае не выполнять то, чего он требует, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Эксперт оговаривает: чтобы разобраться в ситуации с юридической точки зрения, нужно изучить обстоятельства и требования, которые предъявляются жертве шантажа. К примеру требования, имеющие финансовый характер, квалифицируются как вымогательство или мошенничество, объясняет он.Если кто-то в собственных интересах, без разрешения собеседника, фиксирует в частной онлайн-беседе что-то интимное, а потом, в реальном мире, требует совершить "действия неимущественного характера", то ситуация может быть квалифицирована как незаконный сбор сведений о частной жизни лица, продолжил собеседник агентства."Под этим понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например, путем личного наблюдения, прослушивания, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, то есть речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Российской Федерации", — заключил Миронов.

https://ria.ru/20211101/karta-1757053898.html

россия

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2021

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общество, мошенничество, россия, анатолий миронов (адвокат)