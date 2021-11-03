https://ria.ru/20211103/shantazh-1757470339.html
Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных - РИА Новости, 03.11.2021
Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
Если вы оказались в ситуации, когда онлайн-собеседник шантажирует вашими личными данными, взятыми из переписки, следует обратиться за юридической помощью, сразу РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T03:15
2021-11-03T03:15
2021-11-03T03:15
общество
мошенничество
россия
анатолий миронов (адвокат)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Если вы оказались в ситуации, когда онлайн-собеседник шантажирует вашими личными данными, взятыми из переписки, следует обратиться за юридической помощью, сразу взять паузу в общении с манипулятором и ни в коем случае не выполнять то, чего он требует, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Эксперт оговаривает: чтобы разобраться в ситуации с юридической точки зрения, нужно изучить обстоятельства и требования, которые предъявляются жертве шантажа. К примеру требования, имеющие финансовый характер, квалифицируются как вымогательство или мошенничество, объясняет он.Если кто-то в собственных интересах, без разрешения собеседника, фиксирует в частной онлайн-беседе что-то интимное, а потом, в реальном мире, требует совершить "действия неимущественного характера", то ситуация может быть квалифицирована как незаконный сбор сведений о частной жизни лица, продолжил собеседник агентства."Под этим понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом, например, путем личного наблюдения, прослушивания, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, то есть речь идет о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 Уголовного кодекса Российской Федерации", — заключил Миронов.
https://ria.ru/20211101/karta-1757053898.html
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общество, мошенничество, россия, анатолий миронов (адвокат)
Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
Юрист Миронов: нельзя выполнять требования тех, кто шантажирует личными данными в онлайне