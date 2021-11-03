https://ria.ru/20211103/sboi-1757651814.html
Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои
Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои - РИА Новости, 03.11.2021
Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои
Пользователи сервисов Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на масштабные сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:37
2021-11-03T21:37
2021-11-03T21:37
в мире
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франция
марк цукерберг
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователи сервисов Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на масштабные сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран.По данным Downdetector, в работе Instagram проблемы в основном связаны с работой приложения, а также соединением с сервером и загрузкой сайта. Сбои в Facebook преимущественно касаются работы сайта, возникают трудности со входом в учетные записи.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.
https://ria.ru/20211102/facebook-1757461017.html
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в мире, калифорния, франция, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, россия
Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои
Downdetector: пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои в работе сервисов