https://ria.ru/20211103/sboi-1757651814.html

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои - РИА Новости, 03.11.2021

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои

Пользователи сервисов Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на масштабные сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T21:37

2021-11-03T21:37

2021-11-03T21:37

в мире

калифорния

франция

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователи сервисов Instagram и Facebook из ряда стран жалуются на масштабные сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши, России и других стран.По данным Downdetector, в работе Instagram проблемы в основном связаны с работой приложения, а также соединением с сервером и загрузкой сайта. Сбои в Facebook преимущественно касаются работы сайта, возникают трудности со входом в учетные записи.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей.

https://ria.ru/20211102/facebook-1757461017.html

калифорния

франция

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, калифорния, франция, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, россия