Самолет Ан-12: тактико-технические характеристики
Ан-12 ("Куб" по классификации НАТО) создавался как военно-транспортный самолет для советских ВВС.
Он был разработан в ОКБ под руководством Олега Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина) в 1950-х годах и предназначался для переброски и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач.
Первый полет Ан-12 совершил 16 декабря 1957 года, а в 1959 году стал поступать в войска. Карьера самолета в гражданской авиации началась в 1960 году с перелетов в Арктику.
Ан-12 является свободнонесущим монопланом цельнометаллической конструкции с верхним расположением крыла, однокилевым вертикальным оперением и убирающимся шасси. Крыло – трапециевидное, в нем размещены топливные баки. Средние части крыла несут двигатели. Шасси состоит из передней стойки с двумя нетормозными колесами и двух главных стоек с четырехколесными тележками и тормозными колесами. В полете шасси убирается в фюзеляж. Силовая установка состоит из четырех турбовинтовых двигателей.
Для обеспечения безопасного его вождения и решения других задач Ан-12 оснащен комплексом систем (гидро, противообледенительная и др.) и (электро, пилотажно-навигационное, радио, десантно-транспортное и др.) оборудования.
Самолет отличается резко скошенной вверх хвостовой частью, позволявшей вести прямую загрузку техники в него. В конце фюзеляжа за рулем высоты установлена пушка и оборудовано место для стрелка.
Гражданская модель позволяла вести погрузочно-разгрузочные работы с помощью аппарели, в которую превращались створки грузового люка.
Всего создано около 40 модификаций этого самолета.
В СССР Ан-12 серийно выпускался на авиазаводах в Иркутске (1957-1962 годах, 155 экземпляров), Воронеже (1960-1965 годах, 258 экземпляров) и Ташкенте (Узбекистан, 1962-1972 годах, 830 экземпляров).
Самолеты Ан-12 различных модификаций широко использовались в гражданском воздушном флоте, долгое время составляли основу военно-транспортной авиации страны. Наиболее масштабно они применялись во время войны в Афганистане.
Ан-12 поставлялись в 14 стран мира (Афганистану, Алжиру, КНР, Чехословакии, Эфиопии, Индии, Ираку, Иордании, Малайзии, Польше, Югославии и другим). Всего было экспортировано 187 самолетов. Они применялись в локальных войнах и вооруженных конфликтах практически во всех регионах мира.
Ан-12 поставлялись в 14 стран мира (Афганистану, Алжиру, КНР, Чехословакии, Эфиопии, Индии, Ираку, Иордании, Малайзии, Польше, Югославии и другим). Всего было экспортировано 187 самолетов. Они применялись в локальных войнах и вооруженных конфликтах практически во всех регионах мира.
Тактико-технические характеристики
Размах крыла – 38,0 м.
Длина самолета – 33,1 м.
Высота самолета – 10,53 м.
Площадь крыла – 121,7 кв. м.
Масса:
- пустого самолета – 28000 кг;
- нормальная взлетная – 55100 кг;
- максимальная взлетная – 61000 кг.
Внутреннее топливо – 18100 л.
Максимальная скорость – 777 км/ч.
Крейсерская скорость – 670 км/ч.
Практическая дальность – 5700 км.
Дальность действия – 3200 км.
Практический потолок – 10200 м.
Экипаж – 5+1 чел.
Полезная нагрузка – 90 человек или 60 парашютистов или 20 тонн груза.
Военная версия самолета имеет на вооружении две 23-миллиметровые пушки.
Длина самолета – 33,1 м.
Высота самолета – 10,53 м.
Площадь крыла – 121,7 кв. м.
Масса:
- пустого самолета – 28000 кг;
- нормальная взлетная – 55100 кг;
- максимальная взлетная – 61000 кг.
Внутреннее топливо – 18100 л.
Максимальная скорость – 777 км/ч.
Крейсерская скорость – 670 км/ч.
Практическая дальность – 5700 км.
Дальность действия – 3200 км.
Практический потолок – 10200 м.
Экипаж – 5+1 чел.
Полезная нагрузка – 90 человек или 60 парашютистов или 20 тонн груза.
Военная версия самолета имеет на вооружении две 23-миллиметровые пушки.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников