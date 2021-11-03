https://ria.ru/20211103/samolet-1757601179.html

Самолет Ан-12: тактико-технические характеристики

Самолет Ан-12: тактико-технические характеристики - РИА Новости, 03.11.2021

Самолет Ан-12: тактико-технические характеристики

Ан-12 ("Куб" по классификации НАТО) создавался как военно-транспортный самолет для советских ВВС. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:25

2021-11-03T17:25

2021-11-03T17:25

справки

ан-12

россия

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Ан-12 ("Куб" по классификации НАТО) создавался как военно-транспортный самолет для советских ВВС. Он был разработан в ОКБ под руководством Олега Антонова (ныне компания "Антонов", город Киев, Украина) в 1950-х годах и предназначался для переброски и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. Первый полет Ан-12 совершил 16 декабря 1957 года, а в 1959 году стал поступать в войска. Карьера самолета в гражданской авиации началась в 1960 году с перелетов в Арктику. Ан-12 является свободнонесущим монопланом цельнометаллической конструкции с верхним расположением крыла, однокилевым вертикальным оперением и убирающимся шасси. Крыло – трапециевидное, в нем размещены топливные баки. Средние части крыла несут двигатели. Шасси состоит из передней стойки с двумя нетормозными колесами и двух главных стоек с четырехколесными тележками и тормозными колесами. В полете шасси убирается в фюзеляж. Силовая установка состоит из четырех турбовинтовых двигателей. Для обеспечения безопасного его вождения и решения других задач Ан-12 оснащен комплексом систем (гидро, противообледенительная и др.) и (электро, пилотажно-навигационное, радио, десантно-транспортное и др.) оборудования. Самолет отличается резко скошенной вверх хвостовой частью, позволявшей вести прямую загрузку техники в него. В конце фюзеляжа за рулем высоты установлена пушка и оборудовано место для стрелка. Гражданская модель позволяла вести погрузочно-разгрузочные работы с помощью аппарели, в которую превращались створки грузового люка. Всего создано около 40 модификаций этого самолета. В СССР Ан-12 серийно выпускался на авиазаводах в Иркутске (1957-1962 годах, 155 экземпляров), Воронеже (1960-1965 годах, 258 экземпляров) и Ташкенте (Узбекистан, 1962-1972 годах, 830 экземпляров). Самолеты Ан-12 различных модификаций широко использовались в гражданском воздушном флоте, долгое время составляли основу военно-транспортной авиации страны. Наиболее масштабно они применялись во время войны в Афганистане. Ан-12 поставлялись в 14 стран мира (Афганистану, Алжиру, КНР, Чехословакии, Эфиопии, Индии, Ираку, Иордании, Малайзии, Польше, Югославии и другим). Всего было экспортировано 187 самолетов. Они применялись в локальных войнах и вооруженных конфликтах практически во всех регионах мира.Тактико-технические характеристикиРазмах крыла – 38,0 м. Длина самолета – 33,1 м. Высота самолета – 10,53 м. Площадь крыла – 121,7 кв. м. Масса: - пустого самолета – 28000 кг; - нормальная взлетная – 55100 кг; - максимальная взлетная – 61000 кг.Внутреннее топливо – 18100 л.Максимальная скорость – 777 км/ч.Крейсерская скорость – 670 км/ч.Практическая дальность – 5700 км.Дальность действия – 3200 км.Практический потолок – 10200 м.Экипаж – 5+1 чел.Полезная нагрузка – 90 человек или 60 парашютистов или 20 тонн груза. Военная версия самолета имеет на вооружении две 23-миллиметровые пушки.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, ан-12, россия