https://ria.ru/20211103/samolet-1757587070.html

Видео с места падения Ан-12 под Иркутском

Появилось видео с места крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

Видео с места падения Ан-12 под Иркутском

RT опубликовал кадры с места крушения самолета Ан-12 под Иркутском. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:35

2021-11-03T16:35

2021-11-03T16:54

происшествия

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-12

чукотка

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. RT опубликовал кадры с места крушения самолета Ан-12 под Иркутском.На видео, снятом очевидцами из проезжающего автомобиля, запечатлены машины спасателей у места падения Ан-12. В стороне от дороги видно пламя в лесу, куда рухнуло воздушное судно.Также кадры с места катастрофы опубликовало МЧС. На них запечатлена работа спасателей на месте крушения Ан-12. Ранее сообщалось, что летевший с грузом продуктов самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" пропал с радаров в среду на пути к Иркутску. На борту находились семь человек. Спасатели обнаружили место падения самолета за городом, воздушное судно горело.По данным Росавиации, Ан-12 возвращался с Чукотки. При заходе на посадку экипаж запросил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь пропала. На борту судна находились семь человек. На месте крушения обнаружены останки пяти человек. Жертв на земле нет. СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20211103/belorussiya-1757582650.html

иркутск

чукотка

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Первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском Первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском 2021-11-03T16:35 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-12, чукотка, крушение самолета ан-12 под иркутском