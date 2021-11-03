https://ria.ru/20211103/samolet-1757587070.html
Видео с места падения Ан-12 под Иркутском
Появилось видео с места крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021
Видео с места падения Ан-12 под Иркутском
RT опубликовал кадры с места крушения самолета Ан-12 под Иркутском. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:35
2021-11-03T16:35
2021-11-03T16:54
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-12
чукотка
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. RT опубликовал кадры с места крушения самолета Ан-12 под Иркутском.На видео, снятом очевидцами из проезжающего автомобиля, запечатлены машины спасателей у места падения Ан-12. В стороне от дороги видно пламя в лесу, куда рухнуло воздушное судно.Также кадры с места катастрофы опубликовало МЧС. На них запечатлена работа спасателей на месте крушения Ан-12. Ранее сообщалось, что летевший с грузом продуктов самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" пропал с радаров в среду на пути к Иркутску. На борту находились семь человек. Спасатели обнаружили место падения самолета за городом, воздушное судно горело.По данным Росавиации, Ан-12 возвращался с Чукотки. При заходе на посадку экипаж запросил о необходимости уйти на второй круг, после чего связь пропала. На борту судна находились семь человек. На месте крушения обнаружены останки пяти человек. Жертв на земле нет. СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20211103/belorussiya-1757582650.html
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Первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском
Первые кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском
2021-11-03T16:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-12, чукотка, крушение самолета ан-12 под иркутском
16:35 03.11.2021 (обновлено: 16:54 03.11.2021)
Появилось видео с места крушения Ан-12 под Иркутском
Появилось видео с места крушения самолета Ан-12 под Иркутском