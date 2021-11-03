https://ria.ru/20211103/samolet-1757577369.html
Самолет, упавший в Иркутской области, садился на дозаправку в Якутске
Самолет, упавший в Иркутской области, садился на дозаправку в Якутске - РИА Новости, 03.11.2021
Самолет, упавший в Иркутской области, садился на дозаправку в Якутске
Самолет, упавший в Иркутской области, совершал дозаправку в аэропорту города Якутска, а транзитный рейс совершал с Чукотки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:08
2021-11-03T16:08
2021-11-03T16:08
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-12
чукотка
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
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ЯКУТСК, 3 ноя – РИА Новости. Самолет, упавший в Иркутской области, совершал дозаправку в аэропорту города Якутска, а транзитный рейс совершал с Чукотки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Ранее сообщалось о том, что в среду грузовой самолет Ан-12 пропал с радаров на пути к Иркутску. На борту находились 8 человек."В Якутске Транзитный рейс с Чукотки совершал дозаправку", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20211103/produkty-1757569737.html
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происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-12, чукотка, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском
Самолет, упавший в Иркутской области, садился на дозаправку в Якутске
Упавший в Иркутской области самолет Ан-12 садился на дозаправку в Якутске