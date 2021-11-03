https://ria.ru/20211103/samolet-1757577369.html

Самолет, упавший в Иркутской области, садился на дозаправку в Якутске

Самолет, упавший в Иркутской области, садился на дозаправку в Якутске - РИА Новости, 03.11.2021

Самолет, упавший в Иркутской области, садился на дозаправку в Якутске

Самолет, упавший в Иркутской области, совершал дозаправку в аэропорту города Якутска, а транзитный рейс совершал с Чукотки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:08

2021-11-03T16:08

2021-11-03T16:08

происшествия

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-12

чукотка

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

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ЯКУТСК, 3 ноя – РИА Новости. Самолет, упавший в Иркутской области, совершал дозаправку в аэропорту города Якутска, а транзитный рейс совершал с Чукотки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.Ранее сообщалось о том, что в среду грузовой самолет Ан-12 пропал с радаров на пути к Иркутску. На борту находились 8 человек."В Якутске Транзитный рейс с Чукотки совершал дозаправку", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211103/produkty-1757569737.html

иркутск

чукотка

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-12, чукотка, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском