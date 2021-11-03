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Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили - РИА Новости, 03.11.2021
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду на брифинге, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T21:05
2021-11-03T21:05
в мире
грузия
сша
михаил саакашвили
владимир зеленский
евросоюз
саломе зурабишвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду на брифинге, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили.Перед брифингом Зурабишвили встретилась с католикос-патриархом Грузии Илией Вторым, министром юстиции Рати Брегадзе, главой представительства Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и заместителем посла США в Тбилиси Райаном Харкером Харисом."Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу", - заявила Зурабишвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили на Украину. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211103/saakashvili-1757637919.html
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в мире, грузия, сша, михаил саакашвили, владимир зеленский, евросоюз, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии
21:05 03.11.2021
 
Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует заключенного Саакашвили

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду на брифинге, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили.
Перед брифингом Зурабишвили встретилась с католикос-патриархом Грузии Илией Вторым, министром юстиции Рати Брегадзе, главой представительства Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и заместителем посла США в Тбилиси Райаном Харкером Харисом.
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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"Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу", - заявила Зурабишвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили на Украину. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

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Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 11:06
К защите Саакашвили присоединятся адвокаты из Украины и США
 
В миреГрузияСШАМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийЕвросоюзСаломе ЗурабишвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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