https://ria.ru/20211103/saakashvili-1757647637.html

Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили - РИА Новости, 03.11.2021

Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду на брифинге, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T21:05

2021-11-03T21:05

2021-11-03T21:05

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ТБИЛИСИ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в среду на брифинге, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства Михаила Саакашвили.Перед брифингом Зурабишвили встретилась с католикос-патриархом Грузии Илией Вторым, министром юстиции Рати Брегадзе, главой представительства Евросоюза в Грузии Карлом Харцелем и заместителем посла США в Тбилиси Райаном Харкером Харисом."Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны... Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда... я никогда не вернусь к этому вопросу", - заявила Зурабишвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили на Украину. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.

https://ria.ru/20211103/saakashvili-1757637919.html

https://ria.ru/20211102/saakashvili-1757333917.html

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в мире, грузия, сша, михаил саакашвили, владимир зеленский, евросоюз, саломе зурабишвили, задержание саакашвили в грузии