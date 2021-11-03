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На Украине призвали отреагировать на ухудшение здоровья Саакашвили
На Украине призвали отреагировать на ухудшение здоровья Саакашвили - РИА Новости, 03.11.2021
На Украине призвали отреагировать на ухудшение здоровья Саакашвили
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Грузии отреагировать на ухудшение здоровья бывшего грузинского... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:56
2021-11-03T19:56
в мире
украина
грузия
верховная рада украины
telegram (приложение)
людмила денисова
национальный совет реформ
задержание саакашвили в грузии
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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Грузии отреагировать на ухудшение здоровья бывшего грузинского президента, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность получить медпомощь в лечебном учреждении.Денисова сообщила в среду, что провела встречу с матерью политика Гиули Аласания, его украинским адвокатом Евгением Грушовцом и украинской девушкой Саакашвили, депутатом Верховной рады Елизаветой Ясько."Мать (Саакашвили – ред.) опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михаила. Прыжки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михаила. Наконец, сегодня были сделаны все возможные тесты, результаты которых мы ожидаем. Призываю руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение здоровья Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении", - написала Денисова в Telegram.Он отметила, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также призвала международные организации осудить действия должностных лиц Грузии и добиваться восстановления права Саакашвили на оказание медпомощи.Саакашвили голодает в тюрьме уже 34 дня в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили на Украину. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
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в мире, украина, грузия, верховная рада украины, telegram (приложение), людмила денисова, национальный совет реформ, задержание саакашвили в грузии
19:56 03.11.2021
 
На Украине призвали отреагировать на ухудшение здоровья Саакашвили

Омбудсмен Украины призвала власти Грузии отреагировать на ухудшение здоровья Саакашвили

© Sputnik / Перейти в фотобанкОхранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала руководство Грузии отреагировать на ухудшение здоровья бывшего грузинского президента, главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность получить медпомощь в лечебном учреждении.
Денисова сообщила в среду, что провела встречу с матерью политика Гиули Аласания, его украинским адвокатом Евгением Грушовцом и украинской девушкой Саакашвили, депутатом Верховной рады Елизаветой Ясько.
"Мать (Саакашвили – ред.) опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михаила. Прыжки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михаила. Наконец, сегодня были сделаны все возможные тесты, результаты которых мы ожидаем. Призываю руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение здоровья Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении", - написала Денисова в Telegram.
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Он отметила, что неоказание медицинской помощи противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также призвала международные организации осудить действия должностных лиц Грузии и добиваться восстановления права Саакашвили на оказание медпомощи.
Саакашвили голодает в тюрьме уже 34 дня в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Саакашвили имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили на Украину. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
 
В миреУкраинаГрузияВерховная Рада УкраиныTelegram (приложение)Людмила ДенисоваНациональный совет реформЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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