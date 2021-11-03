https://ria.ru/20211103/rubl-1757475885.html

Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт

Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт - РИА Новости, 03.11.2021

Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт

Российский рубль в октябре остался в числе лидеров по росту к доллару — c начала года он укрепился почти на пять процентов — это по-прежнему лучший результат... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T03:13

2021-11-03T03:13

2021-11-03T03:31

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юрий попов

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

рубль

доллар

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский рубль в октябре остался в числе лидеров по росту к доллару — c начала года он укрепился почти на пять процентов — это по-прежнему лучший результат среди валют основных развитых и развивающихся стран, рассказал РИА Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.Ранее Попов говорил РИА Новости, что по итогам сентября российский рубль единственный смог укрепиться к доллару, причем валюты развитых рынков подешевели к нему на один-два процента а отдельные валюты развивающихся рынков — на пять-семь процентов."В октябре рубль постепенно укреплялся, и 26 октября он резко подорожал до 69,2 рубля благодаря высоким продажам валюты экспортерами для уплаты налогов и дивидендов и после резкого повышения ключевой ставки Банком России. Однако на этих уровнях возник повышенный спрос на валюту и рубль скорректировался до 71. Тем не менее, с начала года его укрепление к доллару США составляет почти пять процентов — по-прежнему лучший результат среди валют основных развитых и развивающихся стран", — отметил он.По прогнозу Попова, в ноябре рубль может временно ослабнуть до 72 рублей за доллар, так как ФРС США вероятно ужесточит свою риторику из-за опасений высокой инфляции, вследствие чего доллар станет глобально дорожать. Тем не менее, эксперт ожидает, что к концу месяца рубль восстановится до 70 рублей за доллар.

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экономика, сша, федеральная резервная система сша, россия, юрий попов, рубль, доллар