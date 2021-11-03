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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211103/rubl-1757475885.html
Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт - РИА Новости, 03.11.2021
Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
Российский рубль в октябре остался в числе лидеров по росту к доллару — c начала года он укрепился почти на пять процентов — это по-прежнему лучший результат... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T03:13
2021-11-03T03:31
экономика
сша
федеральная резервная система сша
россия
юрий попов
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
рубль
доллар
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский рубль в октябре остался в числе лидеров по росту к доллару — c начала года он укрепился почти на пять процентов — это по-прежнему лучший результат среди валют основных развитых и развивающихся стран, рассказал РИА Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.Ранее Попов говорил РИА Новости, что по итогам сентября российский рубль единственный смог укрепиться к доллару, причем валюты развитых рынков подешевели к нему на один-два процента а отдельные валюты развивающихся рынков — на пять-семь процентов."В октябре рубль постепенно укреплялся, и 26 октября он резко подорожал до 69,2 рубля благодаря высоким продажам валюты экспортерами для уплаты налогов и дивидендов и после резкого повышения ключевой ставки Банком России. Однако на этих уровнях возник повышенный спрос на валюту и рубль скорректировался до 71. Тем не менее, с начала года его укрепление к доллару США составляет почти пять процентов — по-прежнему лучший результат среди валют основных развитых и развивающихся стран", — отметил он.По прогнозу Попова, в ноябре рубль может временно ослабнуть до 72 рублей за доллар, так как ФРС США вероятно ужесточит свою риторику из-за опасений высокой инфляции, вследствие чего доллар станет глобально дорожать. Тем не менее, эксперт ожидает, что к концу месяца рубль восстановится до 70 рублей за доллар.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, россия, юрий попов, рубль, доллар
03:13 03.11.2021 (обновлено: 03:31 03.11.2021)
 
Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт

Эксперт Юрий Попов: рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российский рубль в октябре остался в числе лидеров по росту к доллару — c начала года он укрепился почти на пять процентов — это по-прежнему лучший результат среди валют основных развитых и развивающихся стран, рассказал РИА Новости стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Большинство валют развитых рынков подорожало к доллару США в октябре: например, австралийский и канадский доллары, которые прибавили около четырех процентов на ожидании ужесточения монетарной политики Банками Австралии и Канады. Валюты развивающихся рынков показали более смешанную динамику, и рубль с его укреплением в октябре на 2,5 процента был одним из лидеров", — подсчитал эксперт.

Ранее Попов говорил РИА Новости, что по итогам сентября российский рубль единственный смог укрепиться к доллару, причем валюты развитых рынков подешевели к нему на один-два процента а отдельные валюты развивающихся рынков — на пять-семь процентов.
"В октябре рубль постепенно укреплялся, и 26 октября он резко подорожал до 69,2 рубля благодаря высоким продажам валюты экспортерами для уплаты налогов и дивидендов и после резкого повышения ключевой ставки Банком России. Однако на этих уровнях возник повышенный спрос на валюту и рубль скорректировался до 71. Тем не менее, с начала года его укрепление к доллару США составляет почти пять процентов — по-прежнему лучший результат среди валют основных развитых и развивающихся стран", — отметил он.
По прогнозу Попова, в ноябре рубль может временно ослабнуть до 72 рублей за доллар, так как ФРС США вероятно ужесточит свою риторику из-за опасений высокой инфляции, вследствие чего доллар станет глобально дорожать. Тем не менее, эксперт ожидает, что к концу месяца рубль восстановится до 70 рублей за доллар.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАРоссияЮрий ПоповРубльДоллар
 
 
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