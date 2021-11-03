https://ria.ru/20211103/roskosmos-1757525645.html

В Госдуму внесли проект о расширении формирования фондов "Роскосмоса"

В Госдуму внесли проект о расширении формирования фондов "Роскосмоса" - РИА Новости, 03.11.2021

В Госдуму внесли проект о расширении формирования фондов "Роскосмоса"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении источников формирования резервных фондов госкорпорации "Роскосмос" и возможностей их использования,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:39

2021-11-03T12:39

2021-11-03T12:39

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении источников формирования резервных фондов госкорпорации "Роскосмос" и возможностей их использования, следует из базы данных нижней палаты парламента."Законопроект направлен на обеспечение сохранности средств корпорации, полученных от международной космической деятельности в порядке правопреемства от Федерального космического агентства, в целях создания условий для достижения задач, установленных программами в сфере космической деятельности, в соответствии с поручениями правительства", - указывается в пояснительной записке к нему.Документ предусматривает формирование резервных спецфондов "Роскосмоса" не только за счет средств его организаций, но и за счет средств самой корпорации. Причем такие фонды можно будет формировать не только за счет денежных средств, но и за счет иного имущества, в том числе имущественных прав. А средства этих фондов будут предназначаться как для финансового, так и для имущественного обеспечения деятельности не только организаций "Роскосмоса", но и самой корпорации.Порядок формирования резервного фонда "Роскосмоса" установит кабмин. Данным порядком будут установлены правила отчисления организациями корпорации средств на формирование фонда, в том числе предельный норматив отчисления средств на его формирование, а также порядок принятия решений о размере отчислений для каждой организации и порядок формирования фонда.Предельный норматив отчисления средств на формирование фонда предполагается определить в 7% от суммы, отраженной по статье "управленческие расходы" отчета о финрезультатах организаций "Роскосмоса", составленного по форме, утвержденной Минфином. Решение о конкретном размере осуществляемых организациями "Роскосмоса" отчислений в фонд будет приниматься ее правлением исходя из текущего финансово-экономического состояния каждой организации. При этом размер отчислений может составить до 50% от установленного предельного норматива, отмечает кабмин.В настоящее время "Роскосмос" наделен полномочиями по созданию специальных резервных фондов, формируемых за счет отчислений организаций корпорации в целях формирования резервов, предназначенных для финансового обеспечения эффективности деятельности таких организаций. При этом возможность формирования резервных фондов за счет отчислений самой корпорации сейчас законом, регулирующим ее деятельность, не предусмотрена.

https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, правительство рф, госдума рф, роскосмос, россия