https://ria.ru/20211103/revaktsinatsiya-1757659834.html

В Италии допустили возможность ревакцинации привитых "Спутником V"

В Италии допустили возможность ревакцинации привитых "Спутником V" - РИА Новости, 03.11.2021

В Италии допустили возможность ревакцинации привитых "Спутником V"

Генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини допустил возможность ревакцинации граждан, которые ранее были... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T23:22

2021-11-03T23:22

2021-11-03T23:22

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РИМ, 3 ноя – РИА Новости. Генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини допустил возможность ревакцинации граждан, которые ранее были привиты не признанными фармрегулятором препаратами от коронавируса, в том числе российским "Спутником V" и китайским Sinovac.По его словам, для того, чтобы облегчить таким лицам получение так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов), им может быть введена бустерная доза уже используемых в Италии вакцин."Сегодня был обсужден вопрос о том, чтобы дать возможность получить бустерную дозу тем, кто были вакцинированы другими препаратами, например, Sinovac и "Спутник". Эти вакцины получат такую возможность. Полагаю, такое решение облегчит получение green pass", - заявил Магрини в эфире государственного телеканала Rai1.Ранее в среду стало известно, что научно-техническая комиссия Aifa дала положительный ответ на вопрос о целесообразности введения бустерной дозы гражданам, которые ранее были вакцинированы препаратом Janssen американской компании Johnson & Johnson. Эксперты фармрегулятора рекомендовали вводить "одну бустерную дозу мРНК-вакцины через шесть месяцев после первой дозы лицам, вакцинированным от COVID-19 препаратом Janssen".Медицинские власти Италии уже не раз обещали решить проблему, связанную с гражданами, вакцинированными "Спутником V" и Sinovac. Так, глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джованни Рецца еще в начале октября допустил возможность введения таким гражданам дополнительной дозы мРНК-вакцины. Другим решением, по его мнению, могло бы стать просто "признание вакцинации, проведенной за рубежом данными вакцинами".В конце сентября посол РФ в Италии Сергей Разов рассказал, что итальянские власти обещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной "Спутник V" в национальную систему COVID-сертификатов, "но в каком смысле и как скоро", неизвестно, указал дипломат.

https://ria.ru/20211102/sputnik-v-1757308640.html

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в мире, сергей разов, италия, johnson & johnson, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19