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В Раде предложили запретить на Украине рекламу российских госкомпаний

В Раде предложили запретить на Украине рекламу российских госкомпаний - РИА Новости, 03.11.2021

В Раде предложили запретить на Украине рекламу российских госкомпаний

Депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что после рекламы "Газпрома" на киевском стадионе... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:55

2021-11-03T15:55

2021-11-03T16:11

украина

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киев

верховная рада украины

газпром

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что после рекламы "Газпрома" на киевском стадионе "Олимпийский" инициирует запрет рекламы государственных компаний "страны-агрессора", соответствующий законопроект намерена внести в парламент в среду.Во вторник в Киеве на "Олимпийском" состоялся футбольный матч "Динамо" – "Барселона" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. На стадионе была размещена реклама спонсоров Лиги, в том числе российского "Газпрома"."Кто смотрел вчера футбол? Классная игра Динамо с Барселоной. Я получила наслаждение. Но в течение всей игры не покидало какое-то странное чувство: что-то не так, что-то режет глаз. И тут я поняла – все поле "Олимпийского" рябит рекламой российского "Газпрома"… Сегодня же зарегистрирую в Верховной раде законопроект, запрещающий рекламу на Украине государственных компаний страны-агрессора", - написала Янченко на своей странице в Facebook. По ее словам, совершенно недопустимо, чтобы главный стадион Украины был "завешан рекламой компании страны-агрессора".

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украина, в мире, киев, верховная рада украины, газпром, партия "слуга народа"