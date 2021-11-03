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Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга
Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга - РИА Новости, 03.11.2021
Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга
Тюменский Нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга России, губернатор области Александр Моор назвал это "большой победой всех предприятий-участников... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:23
2021-11-03T14:23
2021-11-03T14:23
тюменская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Тюменский Нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга России, губернатор области Александр Моор назвал это "большой победой всех предприятий-участников кластера".По словам главы региона, на сегодня в кластер входят 50 организаций, причем не только из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а со всей страны.Предприятия занимаются выпуском продукции нефтегазодобычи, производством машин, оборудования, приборов, необходимых для нефтегазовой отрасли, а также оказывают сервисные услуги.Губернатор отметил, что включение в реестр Минпромторга России позволит участникам Нефтегазового кластера получить дополнительную поддержку из федерального бюджета: до 300 миллионов рублей на реализацию совместных проектов, результатом которых станет импортозамещение, отметил губернатор.На предприятиях-участниках кластера на территории Тюменской области и Ямала организовано более 6,6 тысяч рабочих мест, а совокупная выручка компаний - уже сейчас составляет почти 250 миллиардов рублей, написал Моор в соцсетях.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр моор
ТЮМЕНЬ, 3 ноя - РИА Новости
. Тюменский Нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга
России, губернатор области Александр Моор
назвал это "большой победой всех предприятий-участников кластера".
По словам главы региона, на сегодня в кластер входят 50 организаций, причем не только из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а со всей страны.
Предприятия занимаются выпуском продукции нефтегазодобычи, производством машин, оборудования, приборов, необходимых для нефтегазовой отрасли, а также оказывают сервисные услуги.
Губернатор отметил, что включение в реестр Минпромторга России позволит участникам Нефтегазового кластера получить дополнительную поддержку из федерального бюджета: до 300 миллионов рублей на реализацию совместных проектов, результатом которых станет импортозамещение, отметил губернатор.
На предприятиях-участниках кластера на территории Тюменской области и Ямала
организовано более 6,6 тысяч рабочих мест, а совокупная выручка компаний - уже сейчас составляет почти 250 миллиардов рублей, написал Моор в соцсетях.