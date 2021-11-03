https://ria.ru/20211103/reestr-1757551561.html

Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга

Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга - РИА Новости, 03.11.2021

Тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга

Тюменский Нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга России, губернатор области Александр Моор назвал это "большой победой всех предприятий-участников... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:23

2021-11-03T14:23

2021-11-03T14:23

тюменская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:207:1365:975_1920x0_80_0_0_434fa128c207de792d7a8fc4254032d8.jpg

ТЮМЕНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Тюменский Нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга России, губернатор области Александр Моор назвал это "большой победой всех предприятий-участников кластера".По словам главы региона, на сегодня в кластер входят 50 организаций, причем не только из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а со всей страны.Предприятия занимаются выпуском продукции нефтегазодобычи, производством машин, оборудования, приборов, необходимых для нефтегазовой отрасли, а также оказывают сервисные услуги.Губернатор отметил, что включение в реестр Минпромторга России позволит участникам Нефтегазового кластера получить дополнительную поддержку из федерального бюджета: до 300 миллионов рублей на реализацию совместных проектов, результатом которых станет импортозамещение, отметил губернатор.На предприятиях-участниках кластера на территории Тюменской области и Ямала организовано более 6,6 тысяч рабочих мест, а совокупная выручка компаний - уже сейчас составляет почти 250 миллиардов рублей, написал Моор в соцсетях.

https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр моор