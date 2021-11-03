https://ria.ru/20211103/rankhigs-1757558258.html

Мишустин поздравил РАНХиГС с юбилеем

Мишустин поздравил РАНХиГС с юбилеем - РИА Новости, 03.11.2021

Мишустин поздравил РАНХиГС с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду провел встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:48

2021-11-03T14:48

2021-11-03T14:49

общество

михаил мишустин

владимир мау

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду провел встречу с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимиром Мау и поздравил учебное заведение со 100-летним юбилеем."Хочу прежде всего поздравить Вас, как ректора одного из известных вузов нашей страны, с юбилеем. Сто лет назад был основан институт, который стал предшественником современной академии. Или, как её ещё называют, Президентской академии", - сказал Мишустин.Он также поздравил коллектив учебного заведения и подчеркнул, что заслуги вуза в подготовке кадрового резерва неоднократно отмечал президент, а среди выпускников РАНХиГС и тех, кто проходил там подготовку, - 11 членов правительства РФ и более половины губернаторов.В свою очередь, Мау поблагодарил главу кабмина за поддержку, которую правительство оказывает вузу.Участники встречи обсудили и работу вуза в рамках гранта "Программы-2030". Мау рассказал премьеру интересный факт: в условиях пандемии спрос на академию возрос."У нас на несколько десятков тысяч человек вырос контингент за последние полтора года. Академия – это школа непрерывного образования, и многие наши выпускники оканчивают три, четыре программы здесь на разных этапах своей карьеры. Это профессионалы, для которых обучение в академии, – это инвестиция в своё будущее, в будущее страны", - рассказал он.Мау также сообщил премьеру, что стратегические проекты развития академии охватывают подготовку государственных и муниципальных служащих, бизнес-образование, консалтинг и расширение влияния всего этого опыта на российские регионы."Наша бизнес-школа входит в топ-50 рейтинга Financial Times. И задача стоит, чтобы она вошла в топ-20", - заявил ректор.Кроме того, Мау рассказал Мишустину, что РАНХиГС начал работу по модернизации региональной инфраструктуры: филиалов будет меньше, но они будут очень качественные и сильные.

https://ria.ru/20211021/rankhigs-1755693849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин, владимир мау, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)