https://ria.ru/20211103/qr-kody-1757603745.html
В Тульской области продлят действие QR-кодов
В Тульской области продлят действие QR-кодов - РИА Новости, 03.11.2021
В Тульской области продлят действие QR-кодов
Действие QR-кодов на входах в культурные и спортивные объекты, в заведения общепита и в гостиницы в Тульской области продлят после 7 ноября, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:35
2021-11-03T17:35
2021-11-03T17:49
распространение коронавируса
тульская область
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алексей дюмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Действие QR-кодов на входах в культурные и спортивные объекты, в заведения общепита и в гостиницы в Тульской области продлят после 7 ноября, сообщает правительство региона.С 22 октября в Тульской области были введены QR-коды для посещения бильярдных и боулингов, музеев, музеев-заповедников, кинотеатров, выставок, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также спортивных мероприятий. Позже власти решили ввести QR-коды для заселяющихся в местные гостиницы в период нерабочих дней."Руководитель Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев заявил о необходимости продлить и после 7 ноября действие требования о допуске в фитнес-клубы, бассейны, а также на спортивные, культурные мероприятия только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. Сходить в ресторан или кафе, заселиться в гостиницу можно также при наличии QR-кода", - говорится в сообщении.Также Ломовцев предложил ввести требования по предъявлению QR-кода при входе в ТРЦ.Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков предложил ввести систему выборочных проверок QR-кодов на входах в учреждения и предприятия, а также объявить обязательную самоизоляцию для непривитых пожилых людей, так как они входят в основную группу риска."Алексей Дюмин поддержал эти предложения и поручил подготовить соответствующие изменения в указ и представить ему на подпись", - информирует правительство региона.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757297766.html
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757248496.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c45f33ade497d775b25c60beeef7086b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей дюмин
17:35 03.11.2021 (обновлено: 17:49 03.11.2021)
В Тульской области продлят действие QR-кодов
Тульские культурные и спортобъекты и гостиницы продлят действие QR-кодов после 7 ноября