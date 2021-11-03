https://ria.ru/20211103/qr-kody-1757603745.html

В Тульской области продлят действие QR-кодов

В Тульской области продлят действие QR-кодов - РИА Новости, 03.11.2021

В Тульской области продлят действие QR-кодов

Действие QR-кодов на входах в культурные и спортивные объекты, в заведения общепита и в гостиницы в Тульской области продлят после 7 ноября, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:35

2021-11-03T17:35

2021-11-03T17:49

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qr-код

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Действие QR-кодов на входах в культурные и спортивные объекты, в заведения общепита и в гостиницы в Тульской области продлят после 7 ноября, сообщает правительство региона.С 22 октября в Тульской области были введены QR-коды для посещения бильярдных и боулингов, музеев, музеев-заповедников, кинотеатров, выставок, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также спортивных мероприятий. Позже власти решили ввести QR-коды для заселяющихся в местные гостиницы в период нерабочих дней."Руководитель Управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев заявил о необходимости продлить и после 7 ноября действие требования о допуске в фитнес-клубы, бассейны, а также на спортивные, культурные мероприятия только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании в последние полгода. Сходить в ресторан или кафе, заселиться в гостиницу можно также при наличии QR-кода", - говорится в сообщении.Также Ломовцев предложил ввести требования по предъявлению QR-кода при входе в ТРЦ.Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков предложил ввести систему выборочных проверок QR-кодов на входах в учреждения и предприятия, а также объявить обязательную самоизоляцию для непривитых пожилых людей, так как они входят в основную группу риска."Алексей Дюмин поддержал эти предложения и поручил подготовить соответствующие изменения в указ и представить ему на подпись", - информирует правительство региона.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757297766.html

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757248496.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей дюмин