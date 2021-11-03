https://ria.ru/20211103/qr-kody-1757495540.html

Власти Югры вводят QR-коды для посещения объектов культуры и спорта

Власти Югры вводят QR-коды для посещения объектов культуры и спорта - РИА Новости, 03.11.2021

Власти Югры вводят QR-коды для посещения объектов культуры и спорта

Власти Ханты-Мансийского автономного округа расширили перечень общественных мест, куда вводится вход по QR-кодам: в список добавлены объекты культуры, спорта и... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:33

2021-11-03T10:33

2021-11-03T10:33

ханты-мансийский автономный округ

коронавирус в россии

qr-код

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа расширили перечень общественных мест, куда вводится вход по QR-кодам: в список добавлены объекты культуры, спорта и развлечений, а также гостиницы, сообщает пресс-служба правительства региона.С 25 октября в нескольких муниципалитетах региона начала работать система QR-кодов для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, с 8 ноября система QR-кодов будет введена на территории всего автономного округа."Учитывая высокий уровень и темпы вакцинации в регионе и необходимость функционирования организаций разных форм собственности, принято решение о расширении числа учреждений и мест, доступ в которые возможен по предъявлению QR-кода, либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации или перенесенного COVID-19. Добавлены объекты торговли, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиницы и прочие места для временного проживания; общественного питания (за исключением оказания услуг навынос)", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение касается допуска как посетителей, так и работников учреждений.

https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756685700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, qr-код