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Власти Югры вводят QR-коды для посещения объектов культуры и спорта
Власти Югры вводят QR-коды для посещения объектов культуры и спорта - РИА Новости, 03.11.2021
Власти Югры вводят QR-коды для посещения объектов культуры и спорта
Власти Ханты-Мансийского автономного округа расширили перечень общественных мест, куда вводится вход по QR-кодам: в список добавлены объекты культуры, спорта и... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:33
2021-11-03T10:33
2021-11-03T10:33
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус в россии
qr-код
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа расширили перечень общественных мест, куда вводится вход по QR-кодам: в список добавлены объекты культуры, спорта и развлечений, а также гостиницы, сообщает пресс-служба правительства региона.С 25 октября в нескольких муниципалитетах региона начала работать система QR-кодов для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, с 8 ноября система QR-кодов будет введена на территории всего автономного округа."Учитывая высокий уровень и темпы вакцинации в регионе и необходимость функционирования организаций разных форм собственности, принято решение о расширении числа учреждений и мест, доступ в которые возможен по предъявлению QR-кода, либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации или перенесенного COVID-19. Добавлены объекты торговли, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиницы и прочие места для временного проживания; общественного питания (за исключением оказания услуг навынос)", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение касается допуска как посетителей, так и работников учреждений.
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коронавирус в россии, qr-код
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости
. Власти Ханты-Мансийского автономного округа
расширили перечень общественных мест, куда вводится вход по QR-кодам: в список добавлены объекты культуры, спорта и развлечений, а также гостиницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
С 25 октября в нескольких муниципалитетах региона начала работать система QR-кодов для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, с 8 ноября система QR-кодов будет введена на территории всего автономного округа.
"Учитывая высокий уровень и темпы вакцинации в регионе и необходимость функционирования организаций разных форм собственности, принято решение о расширении числа учреждений и мест, доступ в которые возможен по предъявлению QR-кода, либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации или перенесенного COVID-19. Добавлены объекты торговли, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиницы и прочие места для временного проживания; общественного питания (за исключением оказания услуг навынос)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение касается допуска как посетителей, так и работников учреждений.
По данным департамента здравоохранения Югры, сейчас в ковидных госпиталях продолжают лечение 2 288 пациентов, из них 223 человека находятся в реанимации, 155 – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего коронавирус выявлен у 82,6 тысячи человек, общее число жителей, поставивших первый компонент вакцины – 697 тысяч человек.