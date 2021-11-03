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Совет ректоров обсудит практику применения QR-кодов в вузах на примере МГПУ

Совет ректоров обсудит практику применения QR-кодов в вузах на примере МГПУ - РИА Новости, 03.11.2021

Совет ректоров обсудит практику применения QR-кодов в вузах на примере МГПУ

Совет ректоров Москвы и Подмосковья обсудит практику применения QR-кодов в вузах на примере МГПУ на следующей неделе, сообщил РИА председатель совета, президент РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:36

2021-11-03T18:36

2021-11-03T18:36

общество

москва

николай кудрявцев

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Совет ректоров Москвы и Подмосковья обсудит практику применения QR-кодов в вузах на примере МГПУ на следующей неделе, сообщил РИА председатель совета, президент МФТИ Николай Кудрявцев.По словам Кудрявцева, это можно назвать экспериментом. Он отметил, что есть студенты, которые привились, некоторые имеют противопоказания от этого, есть те, кто переболел, и у них есть иммунитет. В этой сложной ситуации многие университеты проводили свои занятия как онлайн, так и офлайн, студентам некоторые моменты с использованием таких технологий показались гораздо эффективнее, добавил председатель совета."Программы у всех разные, поэтому все будут, исходя из этих посылов, экспериментировать с этим режимом. Мы договорились, что через неделю мы опять соберемся, вот Московский городской педагогический университет ввёл практику, мы проанализируем, что у нас получится для принятия каких-то дальнейших решений", - сообщил Кудрявцев.Он уточнил, что многие вузы с 1 ноября начинали вводить этот эксперимент, его цель - обезопасить учащихся, и сподвигнуть их массово прививаться.Совет соберётся еще раз через неделю, участники обменяются лучшими антиковидными практиками и обсудят первые итоги, сообщил Кудрявцев.

https://ria.ru/20211103/meropriyatiya-1757562614.html

москва

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общество, москва, николай кудрявцев