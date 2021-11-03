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В Подмосковье организации смогут разрешать посещение только с QR-кодами

В Подмосковье организации смогут разрешать посещение только с QR-кодами - РИА Новости, 03.11.2021

В Подмосковье организации смогут разрешать посещение только с QR-кодами

Организации и ИП в Подмосковье с 8 ноября вправе разрешать посещение только с QR-кодами, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:52

2021-11-03T14:52

2021-11-03T15:02

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Организации и ИП в Подмосковье с 8 ноября вправе разрешать посещение только с QR-кодами, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."С 08.11.2021 организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код", - говорится в сообщении.Также с 8 ноября "работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%", отмечается в Telegram-канале губернатора.Ранее подмосковные власти обязали сотрудников сферы услуг вакцинироваться от коронавируса: не менее 80% должны получить первую компоненту к 10 ноября, вторую – к 10 декабря. Речь идет про общепит, салоны красоты, транспорт, торговлю, фитнес-клубы, МФЦ и так далее.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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