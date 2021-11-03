https://ria.ru/20211103/qr-kod-1757559182.html
В Подмосковье организации смогут разрешать посещение только с QR-кодами
В Подмосковье организации смогут разрешать посещение только с QR-кодами - РИА Новости, 03.11.2021
В Подмосковье организации смогут разрешать посещение только с QR-кодами
Организации и ИП в Подмосковье с 8 ноября вправе разрешать посещение только с QR-кодами, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:52
2021-11-03T14:52
2021-11-03T15:02
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Организации и ИП в Подмосковье с 8 ноября вправе разрешать посещение только с QR-кодами, сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."С 08.11.2021 организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код", - говорится в сообщении.Также с 8 ноября "работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%", отмечается в Telegram-канале губернатора.Ранее подмосковные власти обязали сотрудников сферы услуг вакцинироваться от коронавируса: не менее 80% должны получить первую компоненту к 10 ноября, вторую – к 10 декабря. Речь идет про общепит, салоны красоты, транспорт, торговлю, фитнес-клубы, МФЦ и так далее.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:52 03.11.2021 (обновлено: 15:02 03.11.2021)
В Подмосковье организации смогут разрешать посещение только с QR-кодами
В Подмосковье организации и ИП смогут разрешать посещение только с QR-кодами с 8 ноября