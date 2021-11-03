https://ria.ru/20211103/qr-kod-1757541403.html

В Коми расширят систему QR-кодов

В Коми расширят систему QR-кодов - РИА Новости, 03.11.2021

В Коми расширят систему QR-кодов

Систему QR-кодов, которая пока распространяется на культурные и спортивные мероприятия в Коми, планируется расширить с 8 ноября, позднее станет известно, как... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:45

2021-11-03T13:45

2021-11-03T13:45

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Систему QR-кодов, которая пока распространяется на культурные и спортивные мероприятия в Коми, планируется расширить с 8 ноября, позднее станет известно, как именно, сообщают региональные власти.Как уточняют республиканские власти, система QR-кодов не затронет жителей Коми младше 18 лет. Вводить для этой категории обязательное ПЦР-тестирование при посещении мероприятий также не планируется.Как сообщал накануне глава Коми Владимир Уйба, власти региона намерены принять решение о продлении нерабочих дней в республике 6 ноября на заседании оперативного штаба. Он назвал это решение непростым и накладным для региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kod-1757508148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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