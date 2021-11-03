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В Курганской области возбудили дело о продаже QR-кодов

В Курганской области возбудили дело о продаже QR-кодов - РИА Новости, 03.11.2021

В Курганской области возбудили дело о продаже QR-кодов

Курганские правоохранители возбудили уголовное дело о внесении ложных сведений о вакцинации от COVID-19, задержана сотрудница одной из больниц и двое ее... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:34

2021-11-03T11:34

2021-11-03T11:34

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Курганские правоохранители возбудили уголовное дело о внесении ложных сведений о вакцинации от COVID-19, задержана сотрудница одной из больниц и двое ее подельников, которые продавали QR-коды местным жителям, сообщается на сайте МВД Медиа."В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных полицейскими в поликлинике №2 города Кургана, задержаны работница медучреждения, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах, и двое посредников, которые подыскивали желающих за денежное вознаграждение приобрести QR-код без фактической вакцинации", - говорится в сообщении.Уточняется, что возбуждено дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". Сейчас следствием и правоохранителями продолжаются мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности фигурантов.

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757334584.html

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