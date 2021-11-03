https://ria.ru/20211103/qr-kod-1757509148.html
В Курганской области возбудили дело о продаже QR-кодов
В Курганской области возбудили дело о продаже QR-кодов - РИА Новости, 03.11.2021
В Курганской области возбудили дело о продаже QR-кодов
Курганские правоохранители возбудили уголовное дело о внесении ложных сведений о вакцинации от COVID-19, задержана сотрудница одной из больниц и двое ее... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T11:34
2021-11-03T11:34
2021-11-03T11:34
распространение коронавируса
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Курганские правоохранители возбудили уголовное дело о внесении ложных сведений о вакцинации от COVID-19, задержана сотрудница одной из больниц и двое ее подельников, которые продавали QR-коды местным жителям, сообщается на сайте МВД Медиа."В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных полицейскими в поликлинике №2 города Кургана, задержаны работница медучреждения, вносившая в информационную систему данные о якобы привитых гражданах, и двое посредников, которые подыскивали желающих за денежное вознаграждение приобрести QR-код без фактической вакцинации", - говорится в сообщении.Уточняется, что возбуждено дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". Сейчас следствием и правоохранителями продолжаются мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности фигурантов.
https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757334584.html
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происшествия, курганская область, курган, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
В Курганской области возбудили дело о продаже QR-кодов
В Курганской области возбудили дело о продаже сотрудницей поликлиники QR-кодов