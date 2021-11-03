https://ria.ru/20211103/publikatsiya-1757528939.html
В Кремле ответили на публикацию FT о смертности в России от COVID-19
В Кремле ответили на публикацию FT о смертности в России от COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
В Кремле ответили на публикацию FT о смертности в России от COVID-19
В Кремле призывают ориентироваться на данные Росстата и оперштаба о смертности в РФ от коронавируса, а не на газетные публикации, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:51
2021-11-03T12:51
2021-11-03T12:51
распространение коронавируса
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Кремле призывают ориентироваться на данные Росстата и оперштаба о смертности в РФ от коронавируса, а не на газетные публикации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен использовать эту информацию в качестве первоисточника. Первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером (Татьяной) Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала и приводила соответствующие цифры", - сказал Песков, комментируя журналистам публикацию в Financial Times, которая поставила РФ на второе место после США по смертности от коронавируса.
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кремле ответили на публикацию FT о смертности в России от COVID-19
Песков призвал ориентироваться на данные Росстата по смертности в России от COVID-19