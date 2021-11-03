https://ria.ru/20211103/prospekt-1757486782.html
На Ленинском проспекте в Москве высадили более 500 деревьев
На Ленинском проспекте в Москве высадили более 500 деревьев - РИА Новости, 03.11.2021
На Ленинском проспекте в Москве высадили более 500 деревьев
Более 500 деревьев и свыше 9 тысяч кустарников высадили в рамках благоустройства на участке Ленинского проспекта Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T09:13
2021-11-03T09:13
2021-11-03T10:19
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 500 деревьев и свыше 9 тысяч кустарников высадили в рамках благоустройства на участке Ленинского проспекта Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Завершены масштабные работы по благоустройству вылетной магистрали - Ленинский проспект на участке от улицы Кравченко до МКАД. Концепция реализована с учетом основных транспортных и пешеходных потоков, обустроены удобные тротуары, произведена замена асфальтобетонного покрытия дорог, созданы новые пешеходные переходы, установлены современные остановочные павильоны. Особое внимание уделили озеленению - высадили 519 взрослых деревьев-крупномеров и более 9,3 тысячи кустарников", - отметил Бирюков.Заместитель Мэра напомнил, что Ленинский проспект - одна из самых крупных магистралей столицы с интенсивным движением, поэтому деревья, которые там растут, должны быть адаптированы к непростым условиям мегаполиса, обладать ветро- и морозоустойчивостью."При выборе деревьев, которые высаживаются вдоль оживленных магистралей, предпочтение отдается тем, у которых достаточно густая крона, она защищает пешеходов от шума и пыли... Больше всего деревьев высадили на участке от улицы 26-ти Бакинских Комиссаров до проспекта Вернадского. Там появилось более 220 лип "Паллида", остролистных кленов и декоративных яблонь", - сообщил Бирюков.Также он рассказал, что более 9,3 тысячи кустарников, высаженных на Ленинском проспекте от улицы Кравченко до МКАД, обеспечивают красивый фон для деревьев и дополнительно защищают горожан от шума и пыли. Специалисты выбрали для этой магистрали три вида - душистую сирень, серую спирею и кизильник.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:13 03.11.2021 (обновлено: 10:19 03.11.2021)
На Ленинском проспекте в Москве высадили более 500 деревьев
На Ленинском проспекте в Москве высадили более 500 деревьев и девяти тысяч кустарников
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Более 500 деревьев и свыше 9 тысяч кустарников высадили в рамках благоустройства на участке Ленинского проспекта Москвы
, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
.
"Завершены масштабные работы по благоустройству вылетной магистрали - Ленинский проспект на участке от улицы Кравченко до МКАД. Концепция реализована с учетом основных транспортных и пешеходных потоков, обустроены удобные тротуары, произведена замена асфальтобетонного покрытия дорог, созданы новые пешеходные переходы, установлены современные остановочные павильоны. Особое внимание уделили озеленению - высадили 519 взрослых деревьев-крупномеров и более 9,3 тысячи кустарников", - отметил Бирюков.
Заместитель Мэра напомнил, что Ленинский проспект - одна из самых крупных магистралей столицы с интенсивным движением, поэтому деревья, которые там растут, должны быть адаптированы к непростым условиям мегаполиса, обладать ветро- и морозоустойчивостью.
"При выборе деревьев, которые высаживаются вдоль оживленных магистралей, предпочтение отдается тем, у которых достаточно густая крона, она защищает пешеходов от шума и пыли... Больше всего деревьев высадили на участке от улицы 26-ти Бакинских Комиссаров до проспекта Вернадского. Там появилось более 220 лип "Паллида", остролистных кленов и декоративных яблонь", - сообщил Бирюков.
Также он рассказал, что более 9,3 тысячи кустарников, высаженных на Ленинском проспекте от улицы Кравченко до МКАД, обеспечивают красивый фон для деревьев и дополнительно защищают горожан от шума и пыли. Специалисты выбрали для этой магистрали три вида - душистую сирень, серую спирею и кизильник.