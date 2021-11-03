https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

В Польше раскрыли неожиданную "правду" о "Северном потоке — 2"

В Польше заявили, что России не нужен "Северный поток — 2" - РИА Новости, 03.11.2021

В Польше раскрыли неожиданную "правду" о "Северном потоке — 2"

Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в "Северном потоке — 2", заявил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:13

2021-11-03T16:13

2021-11-03T16:13

экономика

москва

еврокомиссия

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в "Северном потоке — 2", заявил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta Wyborcza.По его словам, в субботу прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" упала до нуля, а "Газпром" из-за этого понес убытки из-за неиспользованных зарезервированных мощностей. В свою очередь, российская компания с начала ноября также сократила транзит через Украину. Это происходит на фоне возросших потребностей европейских стран в газе, отметил автор."Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости", — считает журналист.Кублик предположил, что "Газпром" тем самым манипулирует газовым рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе. При этом журналист посетовал, что Министерство экономики Германии по-прежнему не видит угроз в "Северном потоке — 2", "демонстративно игнорируя" замечания со стороны польского нефтегазового концерна PGNiG."Сложно поверить, что немецкие чиновники за четыре рабочих дня успели тщательно изучить почти 600 страниц аналитических выкладок, которые тот представил", — подытожил Кублик.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211103/potok-1757520681.html

https://ria.ru/20211021/potok-1755548136.html

https://ria.ru/20211015/gaz-1754673377.html

москва

балтийское море

россия

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экономика, москва, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия