https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html
В Польше раскрыли неожиданную "правду" о "Северном потоке — 2"
В Польше заявили, что России не нужен "Северный поток — 2" - РИА Новости, 03.11.2021
В Польше раскрыли неожиданную "правду" о "Северном потоке — 2"
Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в "Северном потоке — 2", заявил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:13
2021-11-03T16:13
2021-11-03T16:13
экономика
москва
еврокомиссия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в "Северном потоке — 2", заявил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta Wyborcza.По его словам, в субботу прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" упала до нуля, а "Газпром" из-за этого понес убытки из-за неиспользованных зарезервированных мощностей. В свою очередь, российская компания с начала ноября также сократила транзит через Украину. Это происходит на фоне возросших потребностей европейских стран в газе, отметил автор."Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости", — считает журналист.Кублик предположил, что "Газпром" тем самым манипулирует газовым рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе. При этом журналист посетовал, что Министерство экономики Германии по-прежнему не видит угроз в "Северном потоке — 2", "демонстративно игнорируя" замечания со стороны польского нефтегазового концерна PGNiG."Сложно поверить, что немецкие чиновники за четыре рабочих дня успели тщательно изучить почти 600 страниц аналитических выкладок, которые тот представил", — подытожил Кублик.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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internet-group@rian.ru
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экономика, москва, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия
В Польше заявили, что России не нужен "Северный поток — 2"
Gazeta Wyborcza: "Газпром" сам доказывает, что в "Северном потоке — 2" нет необходимости
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в "Северном потоке — 2", заявил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta Wyborcza
.
По его словам, в субботу прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" упала до нуля, а "Газпром" из-за этого понес убытки из-за неиспользованных зарезервированных мощностей. В свою очередь, российская компания с начала ноября также сократила транзит через Украину. Это происходит на фоне возросших потребностей европейских стран в газе, отметил автор.
"Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости", — считает журналист.
Кублик предположил, что "Газпром" тем самым манипулирует газовым рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе. При этом журналист посетовал, что Министерство экономики Германии по-прежнему не видит угроз в "Северном потоке — 2", "демонстративно игнорируя" замечания со стороны польского нефтегазового концерна PGNiG.
"Сложно поверить, что немецкие чиновники за четыре рабочих дня успели тщательно изучить почти 600 страниц аналитических выкладок, которые тот представил", — подытожил Кублик.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море
до Германии
и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG
как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия
. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин
уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>