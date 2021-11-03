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https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html
В Польше раскрыли неожиданную "правду" о "Северном потоке — 2"
В Польше заявили, что России не нужен "Северный поток — 2" - РИА Новости, 03.11.2021
В Польше раскрыли неожиданную "правду" о "Северном потоке — 2"
Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в "Северном потоке — 2", заявил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:13
2021-11-03T16:13
экономика
москва
еврокомиссия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в "Северном потоке — 2", заявил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta Wyborcza.По его словам, в субботу прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" упала до нуля, а "Газпром" из-за этого понес убытки из-за неиспользованных зарезервированных мощностей. В свою очередь, российская компания с начала ноября также сократила транзит через Украину. Это происходит на фоне возросших потребностей европейских стран в газе, отметил автор."Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости", — считает журналист.Кублик предположил, что "Газпром" тем самым манипулирует газовым рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе. При этом журналист посетовал, что Министерство экономики Германии по-прежнему не видит угроз в "Северном потоке — 2", "демонстративно игнорируя" замечания со стороны польского нефтегазового концерна PGNiG."Сложно поверить, что немецкие чиновники за четыре рабочих дня успели тщательно изучить почти 600 страниц аналитических выкладок, которые тот представил", — подытожил Кублик.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211103/potok-1757520681.html
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балтийское море
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экономика, москва, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия
16:13 03.11.2021
 
В Польше заявили, что России не нужен "Северный поток — 2"

Gazeta Wyborcza: "Газпром" сам доказывает, что в "Северном потоке — 2" нет необходимости

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сокращение транзита газа в Европу говорит о незаинтересованности России в "Северном потоке — 2", заявил польский журналист Анджей Кублик в статье для Gazeta Wyborcza.
По его словам, в субботу прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" упала до нуля, а "Газпром" из-за этого понес убытки из-за неиспользованных зарезервированных мощностей. В свою очередь, российская компания с начала ноября также сократила транзит через Украину. Это происходит на фоне возросших потребностей европейских стран в газе, отметил автор.
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Вчера, 12:24
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"Не используя уже работающие транзитные газопроводы, чтобы покрыть спрос на газ в Западной Европе, и даже не замечая этого спроса, российский концерн показывает, что в новой трубе из России в Германию, проходящей по дну Балтийского моря, нет никакой необходимости", — считает журналист.
Кублик предположил, что "Газпром" тем самым манипулирует газовым рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе. При этом журналист посетовал, что Министерство экономики Германии по-прежнему не видит угроз в "Северном потоке — 2", "демонстративно игнорируя" замечания со стороны польского нефтегазового концерна PGNiG.
"Сложно поверить, что немецкие чиновники за четыре рабочих дня успели тщательно изучить почти 600 страниц аналитических выкладок, которые тот представил", — подытожил Кублик.
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Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Москва неоднократно подчеркивала, что новый газопровод — не политический, а экономический проект, выгодный как для России, так и для Евросоюза.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 08:44
Новак: связи между газовым кризисом в Европе и "Северным потоком — 2" нет
 
ЭкономикаМоскваЕврокомиссияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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