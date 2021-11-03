В России упростили получение выплат для пострадавших в ЧС
Правительство упростило получение выплат для пострадавших в чрезвычайных ситуациях
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство России упростило получение денежной поддержки для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба кабмина.
"В России усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС). Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что речь идет о гражданах, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. В результате изменений, для их получения будет достаточно подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, которое пострадало в результате ЧС.
Кроме этого, отмечается, что ряд нововведений коснется индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться такие же, что и организациям, зарегистрированным как юридические лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.
Добавляется, что изменения приняты по поручению президента, а также в рамках поручений, которые дал Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.
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