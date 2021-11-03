https://ria.ru/20211103/postradavshie-1757485521.html

В России упростили получение выплат для пострадавших в ЧС

В России упростили получение выплат для пострадавших в ЧС - РИА Новости, 03.11.2021

В России упростили получение выплат для пострадавших в ЧС

Правительство России упростило получение денежной поддержки для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:04

2021-11-03T09:04

2021-11-03T09:04

общество

правительство рф

михаил мишустин

дальний восток

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство России упростило получение денежной поддержки для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба кабмина."В России усовершенствуют механизмы поддержки людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС). Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Поясняется, что речь идет о гражданах, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. В результате изменений, для их получения будет достаточно подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, которое пострадало в результате ЧС.Кроме этого, отмечается, что ряд нововведений коснется индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться такие же, что и организациям, зарегистрированным как юридические лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.Добавляется, что изменения приняты по поручению президента, а также в рамках поручений, которые дал Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20211031/pravitelstvo-1757070239.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, дальний восток, россия