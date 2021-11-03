Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания
Жириновский предложил ввести для школьников один урок полового воспитания в неделю
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести в школах уроки полового воспитания – по мнению политика, нужна хотя бы одна лекция в неделю, на которой дети смогут узнать об устройстве человеческого тела, а также об опасности вирусов и ранней беременности.
"Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Ну подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний", - приводит слова Жириновского пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.
15 октября, 21:01Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете
Парламентарий отметил, что Россия — единственная европейская страна, в которой нет школьных уроков семейной психологии и полового просвещения, никто не рассказывает об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности.
"Нужна всего одна лекция в неделю, где дети могут задать вопросы специалисту. Такие занятия обезопасят детей и подростков от незапланированных беременностей и заболеваний, передающихся половым путем", - подчеркнул он.
21 октября, 18:30Путин назвал гендерную манеру воспитания детей на Западе чудовищной