https://ria.ru/20211103/polovoe_vospitanie-1757623176.html

Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания

Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания - РИА Новости, 03.11.2021

Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести в школах уроки полового воспитания – по мнению политика, нужна хотя бы одна лекция в неделю, на которой дети... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:43

2021-11-03T18:43

2021-11-03T18:43

общество

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

россия

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ввести в школах уроки полового воспитания – по мнению политика, нужна хотя бы одна лекция в неделю, на которой дети смогут узнать об устройстве человеческого тела, а также об опасности вирусов и ранней беременности."Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Ну подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний", - приводит слова Жириновского пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.Парламентарий отметил, что Россия — единственная европейская страна, в которой нет школьных уроков семейной психологии и полового просвещения, никто не рассказывает об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности."Нужна всего одна лекция в неделю, где дети могут задать вопросы специалисту. Такие занятия обезопасят детей и подростков от незапланированных беременностей и заболеваний, передающихся половым путем", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211015/zhirinovskiy-1754816603.html

https://ria.ru/20211021/manera-1755657468.html

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общество, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, россия