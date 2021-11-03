19:22 03.11.2021 (обновлено: 21:26 03.11.2021)
Тюменский полицейский "выбивал" показания у подозреваемой на кладбище
Тюменский полицейский вывозил подозреваемую на кладбище, где "выбивал" из нее показания
ТЮМЕНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Старший оперуполномоченный сотрудник полиции арестован в Тюменской области по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, таким образом он пытался получить признательные показания от подозреваемой в краже телефона, сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области.
По данным следствия, 24 октября сотрудник полиции ради получения признательных показаний ночью вывез подозреваемую в краже сотового телефона 36-летнюю женщину на кладбище вблизи села Усалка Ярковского района, где применил к ней физическое насилие и специальные средства.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного сотрудника полиции (место дислокации с. Ярково) МО МВД России "Тобольский". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств)", - говорится в сообщении СУСК.
Сотруднику полиции предъявлено обвинение, по ходатайству следователя и решению суда он арестован. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в региональном СУСК.
УМВД России по Тюменской области сообщило, что начало служебную проверку по данному факту. Отмечается, что в случае установления вины сотрудник будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке и уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности также будут привлечены его непосредственные руководители.