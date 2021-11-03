https://ria.ru/20211103/podlodka-1757473551.html

"Что-то скрывают": найдены несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой

Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой - РИА Новости, 03.11.2021

"Что-то скрывают": найдены несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой

Сенатор Алексей Пушков предположил в Telegram, что США могут пытаться скрыть правду об инциденте с американской атомной подводной лодкой в Южно-Китайском море. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T01:56

2021-11-03T01:56

2021-11-03T02:03

в мире

сша

китай

алексей пушков

южно-китайское море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757318517_155:0:2845:1513_1920x0_80_0_0_4089e347ff168bfb20fd73fca4d21421.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил в Telegram, что США могут пытаться скрыть правду об инциденте с американской атомной подводной лодкой в Южно-Китайском море.Так он оценил официальные комментарии ВМС США. Сенатор выразил удивление, что американцы с новейшим гидроакустическим оборудованием не смогли обнаружить подводную гору, хотя выявлять такие объекты военные умели уже в 1970-е годы.Ранее официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс сообщила, что атомная ударная субмарина Connecticut столкнулась с неизвестной ранее подводной горой.Подводная лодка получила повреждения 2 октября. Сообщалось, что она столкнулась с неизвестным объектом. При инциденте пострадали 11 моряков, силовую ядерную установку авария не затронула.

https://ria.ru/20211009/podlodka-1753785797.html

сша

китай

южно-китайское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, алексей пушков, южно-китайское море, россия