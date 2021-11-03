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"Что-то скрывают": найдены несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой - РИА Новости, 03.11.2021
"Что-то скрывают": найдены несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
Сенатор Алексей Пушков предположил в Telegram, что США могут пытаться скрыть правду об инциденте с американской атомной подводной лодкой в Южно-Китайском море. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T01:56
2021-11-03T01:56
2021-11-03T02:03
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алексей пушков
южно-китайское море
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил в Telegram, что США могут пытаться скрыть правду об инциденте с американской атомной подводной лодкой в Южно-Китайском море.Так он оценил официальные комментарии ВМС США. Сенатор выразил удивление, что американцы с новейшим гидроакустическим оборудованием не смогли обнаружить подводную гору, хотя выявлять такие объекты военные умели уже в 1970-е годы.Ранее официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс сообщила, что атомная ударная субмарина Connecticut столкнулась с неизвестной ранее подводной горой.Подводная лодка получила повреждения 2 октября. Сообщалось, что она столкнулась с неизвестным объектом. При инциденте пострадали 11 моряков, силовую ядерную установку авария не затронула.
https://ria.ru/20211009/podlodka-1753785797.html
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в мире, сша, китай, алексей пушков, южно-китайское море, россия
01:56 03.11.2021 (обновлено: 02:03 03.11.2021)
Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
Пушков: заявление США о подводной лодке может быть желанием скрыть реальную причину аварии