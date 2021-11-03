https://ria.ru/20211103/pobeda-1757657081.html

"Победа" поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет

"Победа" поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет - РИА Новости, 03.11.2021

"Победа" поддержала введение QR-кодов для посадки на самолет

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поддерживает введение требований предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса при регистрации на рейс, но не... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T22:40

2021-11-03T22:40

2021-11-03T22:40

распространение коронавируса

хабаровский край

аэрофлот

победа (авиакомпания)

коронавирусы

коронавирус covid-19

qr-код

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поддерживает введение требований предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса при регистрации на рейс, но не при покупке билета, заявила журналистам представитель компании.Газета РБК в среду написала, что из-за роста числа заболевших коронавирусом первые два региона, Хабаровский край и Камчатка, вводят обязательное требование предъявлять QR-код о вакцинации при посадке на самолет. Но пока речь идет о рейсах внутри этих регионов."Мы всецело поддерживаем запрет на осуществление регистрации и полета без QR-кода: человек может заранее запланировать свой полет, который состоится через 2-3 месяца, купить билет и вакцинироваться к дате вылета", - сказала представитель авиакомпании."А вот если введут требование наличия QR-кода для покупки авиабилета, то это и нарушит права граждан (те, кто решится вакцинироваться перед полетом, будут вынуждены покупать билеты накануне вылета и, соответственно, платить больше), и не достигнет цели противодействия распространения вируса (человек с действующим QR-кодом сможет купить билет на дальнюю дату, когда его прививочный сертификат уже не будет действовать)", - добавила она.

https://ria.ru/20211020/pobeda-1755389478.html

хабаровский край

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хабаровский край, аэрофлот, победа (авиакомпания), коронавирусы, коронавирус covid-19, qr-код