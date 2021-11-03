https://ria.ru/20211103/peskov-1757524591.html

В Кремле получили обращение "Новой газеты" о досье "Пандоры"

В Кремле получили обращение "Новой газеты" о досье "Пандоры" - РИА Новости, 03.11.2021

В Кремле получили обращение "Новой газеты" о досье "Пандоры"

В Кремле получили письмо "Новой газеты" по изучению фактов "досье Пандоры", соответствующее управление рассматривает его, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:35

2021-11-03T12:35

2021-11-03T12:48

общество

политика

дмитрий песков

джордж сорос

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Кремле получили письмо "Новой газеты" по изучению фактов "досье Пандоры", соответствующее управление рассматривает его, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его спросили об обращении "Новой газеты" и Международного консорциума журналистов-расследователей в Администрацию президента по "досье Пандоры"."От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", - сказал Песков.Он также утвердительно ответил на уточнение о том, рассматривается ли это обращение.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.

https://ria.ru/20211013/chili-1754408353.html

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общество, политика, дмитрий песков, джордж сорос, россия