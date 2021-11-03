12:35 03.11.2021 (обновлено: 12:48 03.11.2021)
В Кремле получили обращение "Новой газеты" о досье "Пандоры"
Песков заявил, что в Кремле получили обращение "Новой газеты" о досье "Пандоры"
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В Кремле получили письмо "Новой газеты" по изучению фактов "досье Пандоры", соответствующее управление рассматривает его, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его спросили об обращении "Новой газеты" и Международного консорциума журналистов-расследователей в Администрацию президента по "досье Пандоры".
13 октября, 16:25В Чили инициировали импичмент президента из-за "досье Пандоры"
"От "Новой газеты" действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями", - сказал Песков.
Он также утвердительно ответил на уточнение о том, рассматривается ли это обращение.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.
4 октября, 16:15Бывший член ОНК Москвы пожаловался на авторов "досье Пандоры"