https://ria.ru/20211103/pensionerka-1757636906.html

Депутат попросила МВД проверить ролики с издевательствами над пенсионеркой

Депутат попросила МВД проверить ролики с издевательствами над пенсионеркой - РИА Новости, 03.11.2021

Депутат попросила МВД проверить ролики с издевательствами над пенсионеркой

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила обращение в Генпрокуратуру и МВД России с просьбой дать оценку действиям... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:50

2021-11-03T19:50

2021-11-03T19:50

генеральная прокуратура рф

госдума рф

яна лантратова

tiktok

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила обращение в Генпрокуратуру и МВД России с просьбой дать оценку действиям молодой пары, которые снимали на видео в TikTok пенсионерку, страдающую деменцией, сообщила депутат каналу "Дума ТВ".Ранее широкий общественный резонанс вызвали видео из TikTok, на которых молодая пара унижает пенсионерку и смеется над ее состоянием, а также получает за это от зрителей денежные переводы. По данному факту следователи начали проверку."Я подготовила два запроса: в Генеральную прокуратуру и МВД РФ с просьбой дать оценку действиям этих людей и взять эту ситуацию на контроль и разобраться в ней. Кроме того, я обратилась к министру соцзащиты Буториной Ирине Вячеславовне", - рассказала Лантратова.Как рассказала парламентарий, со слов сотрудников соцзащиты, за пожилой женщиной ухаживала дочь, которая не знала о существовании этих роликов в интернете. Политик назвала действия молодых людей бесчеловечными и аморальными.

https://ria.ru/20211101/rozysk-1757202181.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, госдума рф, яна лантратова, tiktok