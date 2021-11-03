https://ria.ru/20211103/pensionerka-1757636906.html
Депутат попросила МВД проверить ролики с издевательствами над пенсионеркой
Депутат попросила МВД проверить ролики с издевательствами над пенсионеркой - РИА Новости, 03.11.2021
Депутат попросила МВД проверить ролики с издевательствами над пенсионеркой
Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила обращение в Генпрокуратуру и МВД России с просьбой дать оценку действиям... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:50
2021-11-03T19:50
2021-11-03T19:50
генеральная прокуратура рф
госдума рф
яна лантратова
tiktok
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подготовила обращение в Генпрокуратуру и МВД России с просьбой дать оценку действиям молодой пары, которые снимали на видео в TikTok пенсионерку, страдающую деменцией, сообщила депутат каналу "Дума ТВ".Ранее широкий общественный резонанс вызвали видео из TikTok, на которых молодая пара унижает пенсионерку и смеется над ее состоянием, а также получает за это от зрителей денежные переводы. По данному факту следователи начали проверку."Я подготовила два запроса: в Генеральную прокуратуру и МВД РФ с просьбой дать оценку действиям этих людей и взять эту ситуацию на контроль и разобраться в ней. Кроме того, я обратилась к министру соцзащиты Буториной Ирине Вячеславовне", - рассказала Лантратова.Как рассказала парламентарий, со слов сотрудников соцзащиты, за пожилой женщиной ухаживала дочь, которая не знала о существовании этих роликов в интернете. Политик назвала действия молодых людей бесчеловечными и аморальными.
https://ria.ru/20211101/rozysk-1757202181.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генеральная прокуратура рф, госдума рф, яна лантратова, tiktok
Депутат попросила МВД проверить ролики с издевательствами над пенсионеркой
Депутат Лантратова попросила МВД проверить ролики с издевательствами над пенсионеркой