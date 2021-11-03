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В Кузбассе оправдали женщину, обвиняемую в убийстве избивавшего ее сожителя
В Кузбассе оправдали женщину, обвиняемую в убийстве избивавшего ее сожителя - РИА Новости, 03.11.2021
В Кузбассе оправдали женщину, обвиняемую в убийстве избивавшего ее сожителя
Коллегия присяжных Мариинского городского суда в Кемеровской области вынесла оправдательный приговор женщине, обвиняемой в убийстве избивавшего ее сожителя,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T08:03
2021-11-03T08:03
2021-11-03T08:03
происшествия
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КЕМЕРОВО, 3 ноя – РИА Новости. Коллегия присяжных Мариинского городского суда в Кемеровской области вынесла оправдательный приговор женщине, обвиняемой в убийстве избивавшего ее сожителя, сообщается в среду на сайте Мариинского городского суда.Уголовное дело в отношении Светланы Прокоповой, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ) с ходатайством о рассмотрении с участием присяжных заседателей поступило в Мариинский городской суд Кемеровской области 30 ноября 2020 года.В ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем было поддержано обвинение, предъявленное органами предварительного расследования, в том, что 13 августа 2020 года с 18 до 20 часов обвиняемая поссорилась со своим сожителем, после чего он деревянной шваброй ударил её по ноге и руке, которой она прикрывала голову от удара.Отмечается, что в судебном заседании подсудимая виновной себя не признавала, утверждая, что от её действий не могла наступить смерть потерпевшего."По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей 26 октября 2021 года было признано не доказанным событие преступления. Тем самым коллегией присяжных заседателей в отношении Прокоповой С.В. был вынесен оправдательный вердикт", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756581996.html
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происшествия, кемеровская область, кемерово, россия
В Кузбассе оправдали женщину, обвиняемую в убийстве избивавшего ее сожителя
Суд присяжных в Кузбассе оправдал женщину, обвиняемую в убийстве избивавшего ее сожителя
КЕМЕРОВО, 3 ноя – РИА Новости.
Коллегия присяжных Мариинского городского суда в Кемеровской области
вынесла оправдательный приговор женщине, обвиняемой в убийстве избивавшего ее сожителя, сообщается в среду на сайте
Мариинского городского суда.
Уголовное дело в отношении Светланы Прокоповой, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ) с ходатайством о рассмотрении с участием присяжных заседателей поступило в Мариинский городской суд Кемеровской области 30 ноября 2020 года.
В ходе рассмотрения уголовного дела государственным обвинителем было поддержано обвинение, предъявленное органами предварительного расследования, в том, что 13 августа 2020 года с 18 до 20 часов обвиняемая поссорилась со своим сожителем, после чего он деревянной шваброй ударил её по ноге и руке, которой она прикрывала голову от удара.
"После этого, по версии стороны обвинения, Светлана Прокопова, выхватив деревянную швабру из рук сожителя, нанесла ему не менее одного удара в поясничную область слева, а также руками и указанной шваброй не менее трёх ударов в область левой седалищной кости и верхних конечностей. В результате потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью в виде закрытой травмы живота с разрывом селезёнки и обильной кровопотерей, от которых через некоторое время в приёмном отделении Мариинской городской больницы наступила его смерть", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в судебном заседании подсудимая виновной себя не признавала, утверждая, что от её действий не могла наступить смерть потерпевшего.
"По результатам рассмотрения уголовного дела вердиктом коллегии присяжных заседателей 26 октября 2021 года было признано не доказанным событие преступления. Тем самым коллегией присяжных заседателей в отношении Прокоповой С.В. был вынесен оправдательный вердикт", – говорится в сообщении.