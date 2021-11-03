https://ria.ru/20211103/obschestvo-1757504998.html

В Хабаровском крае раскритиковали обращение в прокуратуру из-за QR-кодов

В Хабаровском крае раскритиковали обращение в прокуратуру из-за QR-кодов - РИА Новости, 03.11.2021

В Хабаровском крае раскритиковали обращение в прокуратуру из-за QR-кодов

Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов назвал хайпом коллективное обращение в прокуратуру против введения QR-кодов, отметив, что РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:15

2021-11-03T11:15

2021-11-03T11:15

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 3 ноя - РИА Новости. Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов назвал хайпом коллективное обращение в прокуратуру против введения QR-кодов, отметив, что авторы инициативы "никогда не были в красной зоне" ковидных госпиталей.После сообщения о введении в регионе системы QR-кодов с 1 ноября в крае начался сбор подписей против этого нововведения."Люди никогда не были в "красной зоне" и не видели, что там происходит. Это люди, которые хотят получить какой-то хайп, как-то выделиться. Знаете, как говорят, в семье не без урода", - заявил Никонов журналистам на пресс-конференции.Первое заявление уже поступило в региональную прокуратуру, рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве, не уточнив количество подписей в коллективном обращении. "Заявление по поводу отмены QR-кодов рассматривается, когда по обращению будет принято решение, в установленном порядке заявителю будет дан ответ в течение 30 дней", - сказал представитель прокуратуры.В среду на совещании оперштаба было решено ввести жесткий локдаун в крупных городах края с 4 по 12 ноября. Так, в этот период запрещено работать ТЦ, торгующим непродовольственными товарами, культурным и развлекательным объектам, а также магазинам алкоголя. С 7 ноября вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте (железная дорога, автобусы), с 13 ноября - для посетителей ТЦ, общепита, хостелов, парикмахерских, косметических и спа-салонов, бань, бассейнов и фитнес-центров.На заседании оперштаба замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Хабаровскому краю Иван Ямковой рассказал, что по факту продажи прививочных сертификатов в регионе возбуждено и расследуется пять уголовных дел, за время пандемии выявлено более 3 тысяч нарушений требований Роспотребнадзора в кафе и ресторанах. По его данным, наложено штрафов на общую сумму почти 4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211103/khabarovsk-1757482956.html

https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757389620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии