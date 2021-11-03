https://ria.ru/20211103/novak-1757645954.html

Новак поручил проанализировать работу топливного демпфера для бензинов

Новак поручил проанализировать работу топливного демпфера для бензинов - РИА Новости, 03.11.2021

Новак поручил проанализировать работу топливного демпфера для бензинов

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать работу демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо и рассмотреть целесообразность... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:48

2021-11-03T20:48

2021-11-03T20:48

экономика

владимир путин

александр новак

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

максим решетников

цены на нефть

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проанализировать работу демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо и рассмотреть целесообразность его корректировки на 2022 год, сообщило правительство."По поручению Александра Новака будет проведён дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива и рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год", - говорится в релизе.Новак провел совещание по топливному рынку с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, представителями Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний – производителей топлива, а также профильных топливных объединений рынка.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, предусматривающий корректировку демпфера. При этом новые параметры механизма начали действовать задним числом, с 1 мая. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера снижена по сравнению с уровнями, установленными ранее на 2021 и 2022 годы, а после будет индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

https://ria.ru/20211025/energetika-1756212921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, александр новак, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим решетников, цены на нефть