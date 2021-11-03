https://ria.ru/20211103/nos-1757564990.html

Объявлен шорт-лист литературной премии "НОС-2021"

Объявлен шорт-лист литературной премии "НОС-2021" - РИА Новости, 03.11.2021

Объявлен шорт-лист литературной премии "НОС-2021"

Произведения десяти авторов вошли в шорт-лист литературной премии "НОС-2021", сообщили РИА Новости организаторы выставки. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:54

2021-11-03T17:54

2021-11-03T18:03

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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Произведения десяти авторов вошли в шорт-лист литературной премии "НОС-2021", сообщили РИА Новости организаторы выставки.Результаты публичных дебатов литературной премии "НОС" ("Новая словесность") были объявлены в среду на XV Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК)."Они были выбраны из 20 книжных позиций длинного списка. В шорт-лист премии этого года попали: "Рана" Оксаны Васякиной, "Три персонажа в поисках любви и бессмертия" Ольги Медведковой, "Кожа" Евгении Некрасовой, "Злой мальчик" Валерия Печейкина, "Риф" Алексея Поляринова, "Фистула" Артема Серебрякова, "Тайга далекая" Андрея Томилова, "Типа я" Ислава Ханипаева, "Стрим" Ивана Шипнигова, "Алкиной" Романа Шмаракова", - сказала собеседница агентства.Премия "НОС" вручается Благотворительным фондом Михаила Прохорова с 2010 года "для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Ее первым лауреатом стала Лена Элтанг с романом "Каменные клены".КРЯКК - это международный проект, призванный объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество центральных регионов страны и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала. В этом году ярмарка проходит с 3 по 7 ноября. Главная тема мероприятия – "Мужское и Женское. Социальные роли в современном обществе, новая этика". Финальные дебаты и награждение победителей пройдут в Москве в начале 2022 года.

https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html

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