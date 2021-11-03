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В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни
В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021
В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни
Власти Тамбовской области пока не планируют продление нерабочих дней после 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает областная администрация. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:17
2021-11-03T12:17
2021-11-03T12:17
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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Тамбовской области пока не планируют продление нерабочих дней после 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает областная администрация."Региональные власти внимательно отслеживают ситуацию с распространением коронавируса и в настоящее время не рассматривают вопрос о продлении объявленных нерабочих дней", - информирует областная администрация.Из-за пандемии коронавируса нерабочие дни с сохранением зарплат в России длятся с 30 октября по 7 ноября. Власти Тамбовской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а гражданам в возрасте 60 лет и старше ввели режим самоизоляции. На период нерабочих дней в области закрыты бани, сауны, спортивные организации, кинотеатры.
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РИА Новости
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общество, тамбовская область, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни
Власти Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября