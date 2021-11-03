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В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни

В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 03.11.2021

В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни

Власти Тамбовской области пока не планируют продление нерабочих дней после 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает областная администрация. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:17

2021-11-03T12:17

2021-11-03T12:17

распространение коронавируса

общество

тамбовская область

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россия

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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Тамбовской области пока не планируют продление нерабочих дней после 7 ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает областная администрация."Региональные власти внимательно отслеживают ситуацию с распространением коронавируса и в настоящее время не рассматривают вопрос о продлении объявленных нерабочих дней", - информирует областная администрация.Из-за пандемии коронавируса нерабочие дни с сохранением зарплат в России длятся с 30 октября по 7 ноября. Власти Тамбовской области ввели запрет на массовые мероприятия в регионе с 30 октября из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, а гражданам в возрасте 60 лет и старше ввели режим самоизоляции. На период нерабочих дней в области закрыты бани, сауны, спортивные организации, кинотеатры.

тамбовская область

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тамбовская область, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии