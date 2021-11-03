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Постпред России раскритиковал планы Люксембурга легализовать каннабис
Постпред России раскритиковал планы Люксембурга легализовать каннабис - РИА Новости, 03.11.2021
Постпред России раскритиковал планы Люксембурга легализовать каннабис
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал намерение Люксембурга легализовать каннабис для рекреационного... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:33
2021-11-03T16:33
2021-11-03T16:33
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал намерение Люксембурга легализовать каннабис для рекреационного использования как нарушение международного права."Люксембург планирует легализовать каннабис "для рекреационного использования". Это явное нарушение международного права и юридических обязательств в рамках соответствующих конвенций ООН, которые разрешают использовать каннабис исключительно в медицинских и научных целях", - написал Ульянов в Facebook.Власти Люксембурга намерены разрешить выращивание марихуаны в домашних условиях для личных немедицинских целей, как утверждают местные СМИ, это станет прецедентом для Евросоюза. При этом употреблять это вещество можно будет только дома. Курение в общественных местах по-прежнему остается под запретом.Кроме того, власти страны намерены значительно сократить штрафы за хранение марихуаны в небольших количествах (до трех граммов).Ожидается, что соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение парламента в начале 2022 года.
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в мире, люксембург (государство), оон, евросоюз, михаил ульянов, россия
Постпред России раскритиковал планы Люксембурга легализовать каннабис
Постпред России раскритиковал планы Люксембурга о рекреационном использовании каннабиса