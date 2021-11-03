https://ria.ru/20211103/napadenie-1757545981.html

В Орловской области фельдшера обвинили в нападении на пенсионерку

В Орловской области фельдшера обвинили в нападении на пенсионерку - РИА Новости, 03.11.2021

В Орловской области фельдшера обвинили в нападении на пенсионерку

Полиция Орловской области проводит проверку по заявлению от родственников пожилой женщины, на которую якобы напала фельдшер бригады скорой помощи, приехавшая по РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:02

2021-11-03T14:02

2021-11-03T14:02

происшествия

орел

орловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

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БРЯНСК, 3 ноя – РИА Новости. Полиция Орловской области проводит проверку по заявлению от родственников пожилой женщины, на которую якобы напала фельдшер бригады скорой помощи, приехавшая по вызову, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее жительница Орла сообщила в социальных сетях о том, что фельдшер скорой помощи, приехавшая на вызов к ее пожилой свекрови в село Сосково Орловской области, у которой несколько дней держалась высокая температура, начала кричать на пенсионерку о том, что ее "все достали". После того, как женщина попыталась сделать видеозапись, подтверждающую поведение медика, та, со слов родственницы, нанесла ей несколько ударов по голове, разбила градусник и, забрав документы на собственность, уехала.Родственники пенсионерки, сообщившие об инциденте в полицию, подозревают, что фельдшер во время вызова была в состоянии алкогольного опьянения. История получила широкий резонанс."Есть заявление, проводится проверка", - сообщила представитель УМВД по региону. Департамент здравоохранения Орловской области также проводит служебную проверку по этому поводу, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

https://ria.ru/20210221/feldsher-1598374182.html

https://ria.ru/20210630/smert-1739117859.html

орел

орловская область

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происшествия, орел, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество