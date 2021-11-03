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В Орловской области фельдшера обвинили в нападении на пенсионерку
В Орловской области фельдшера обвинили в нападении на пенсионерку - РИА Новости, 03.11.2021
В Орловской области фельдшера обвинили в нападении на пенсионерку
Полиция Орловской области проводит проверку по заявлению от родственников пожилой женщины, на которую якобы напала фельдшер бригады скорой помощи, приехавшая по РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:02
2021-11-03T14:02
происшествия
орел
орловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
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БРЯНСК, 3 ноя – РИА Новости. Полиция Орловской области проводит проверку по заявлению от родственников пожилой женщины, на которую якобы напала фельдшер бригады скорой помощи, приехавшая по вызову, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее жительница Орла сообщила в социальных сетях о том, что фельдшер скорой помощи, приехавшая на вызов к ее пожилой свекрови в село Сосково Орловской области, у которой несколько дней держалась высокая температура, начала кричать на пенсионерку о том, что ее "все достали". После того, как женщина попыталась сделать видеозапись, подтверждающую поведение медика, та, со слов родственницы, нанесла ей несколько ударов по голове, разбила градусник и, забрав документы на собственность, уехала.Родственники пенсионерки, сообщившие об инциденте в полицию, подозревают, что фельдшер во время вызова была в состоянии алкогольного опьянения. История получила широкий резонанс."Есть заявление, проводится проверка", - сообщила представитель УМВД по региону. Департамент здравоохранения Орловской области также проводит служебную проверку по этому поводу, уточнили в пресс-службе регионального правительства.
https://ria.ru/20210221/feldsher-1598374182.html
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происшествия, орел, орловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
14:02 03.11.2021
 
В Орловской области фельдшера обвинили в нападении на пенсионерку

Полиция Орловской области проверяет информацию о нападении фельдшера на пенсионерку

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЯНСК, 3 ноя – РИА Новости. Полиция Орловской области проводит проверку по заявлению от родственников пожилой женщины, на которую якобы напала фельдшер бригады скорой помощи, приехавшая по вызову, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
Ранее жительница Орла сообщила в социальных сетях о том, что фельдшер скорой помощи, приехавшая на вызов к ее пожилой свекрови в село Сосково Орловской области, у которой несколько дней держалась высокая температура, начала кричать на пенсионерку о том, что ее "все достали". После того, как женщина попыталась сделать видеозапись, подтверждающую поведение медика, та, со слов родственницы, нанесла ей несколько ударов по голове, разбила градусник и, забрав документы на собственность, уехала.
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Родственники пенсионерки, сообщившие об инциденте в полицию, подозревают, что фельдшер во время вызова была в состоянии алкогольного опьянения. История получила широкий резонанс.
"Есть заявление, проводится проверка", - сообщила представитель УМВД по региону. Департамент здравоохранения Орловской области также проводит служебную проверку по этому поводу, уточнили в пресс-службе регионального правительства.
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ПроисшествияОрелОрловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - Общество
 
 
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