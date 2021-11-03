https://ria.ru/20211103/moshenniki-1757471827.html

Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников

Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников - РИА Новости, 03.11.2021

Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников

Ситуация с количеством мошеннических звонков приобретает "характер пожара", который можно частично "потушить" с помощью специальных приложений, рассказал в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T04:15

2021-11-03T04:15

2021-11-03T04:15

технологии

смартфоны

россия

леонтий букштейн

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация с количеством мошеннических звонков приобретает "характер пожара", который можно частично "потушить" с помощью специальных приложений, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Леонтий Букштейн.Телефонные мошенники настолько часто звонят россиянам, что некоторым людям уже неприятно пользоваться гаджетами, считает он.Снизить число нежелательных звонков, поступающих на мобильное устройство, можно с помощью специальных приложений-блокировщиков."Есть приложения, которые блокируют звонки, они пользуются спросом", — сказал эксперт.Но перед скачиванием подобной программы нужно выяснить, как именно она будет работать. Иначе можно по ошибке заблокировать важные номера."Никаких гарантий никто не дает. Мы не подписываем договор, а просто берем и скачиваем (приложение. — Прим. ред.). Поэтому перед установкой блокировщика надо уточнить, как именно происходит блокировка. Нужно быть очень осторожным, потому что может быть заблокирован жизненно важный номер из-за каких-то установок", — предупредил Букштейн.

https://ria.ru/20211026/moshenniki-1756228357.html

https://ria.ru/20211005/ulovka-1753099726.html

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2021

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технологии, смартфоны, россия, леонтий букштейн