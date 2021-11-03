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https://ria.ru/20211103/moshenniki-1757471827.html
Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников - РИА Новости, 03.11.2021
Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
Ситуация с количеством мошеннических звонков приобретает "характер пожара", который можно частично "потушить" с помощью специальных приложений, рассказал в... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T04:15
2021-11-03T04:15
технологии
смартфоны
россия
леонтий букштейн
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация с количеством мошеннических звонков приобретает "характер пожара", который можно частично "потушить" с помощью специальных приложений, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Леонтий Букштейн.Телефонные мошенники настолько часто звонят россиянам, что некоторым людям уже неприятно пользоваться гаджетами, считает он.Снизить число нежелательных звонков, поступающих на мобильное устройство, можно с помощью специальных приложений-блокировщиков."Есть приложения, которые блокируют звонки, они пользуются спросом", — сказал эксперт.Но перед скачиванием подобной программы нужно выяснить, как именно она будет работать. Иначе можно по ошибке заблокировать важные номера."Никаких гарантий никто не дает. Мы не подписываем договор, а просто берем и скачиваем (приложение. — Прим. ред.). Поэтому перед установкой блокировщика надо уточнить, как именно происходит блокировка. Нужно быть очень осторожным, потому что может быть заблокирован жизненно важный номер из-за каких-то установок", — предупредил Букштейн.
https://ria.ru/20211026/moshenniki-1756228357.html
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технологии, смартфоны, россия, леонтий букштейн
04:15 03.11.2021
 
Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников

Эксперт Букштейн: звонков от мошенников можно избежать с помощью специальных приложений

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ситуация с количеством мошеннических звонков приобретает "характер пожара", который можно частично "потушить" с помощью специальных приложений, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по телекоммуникациям Леонтий Букштейн.
Телефонные мошенники настолько часто звонят россиянам, что некоторым людям уже неприятно пользоваться гаджетами, считает он.

"Ситуация приобретает характер пожара, все стали пользоваться номерами наших мобильников для своих нужд. Я не просил, мне не нужно, а мне все равно звонят и предлагают кредиты, депозиты и прочее. Причем зачастую предлагают конторы, которые нигде не зарегистрированы. Из-за мошенников становится неприятно пользоваться телефоном", — отметил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Букштейн.

Снизить число нежелательных звонков, поступающих на мобильное устройство, можно с помощью специальных приложений-блокировщиков.
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"Есть приложения, которые блокируют звонки, они пользуются спросом", — сказал эксперт.
Но перед скачиванием подобной программы нужно выяснить, как именно она будет работать. Иначе можно по ошибке заблокировать важные номера.
"Никаких гарантий никто не дает. Мы не подписываем договор, а просто берем и скачиваем (приложение. — Прим. ред.). Поэтому перед установкой блокировщика надо уточнить, как именно происходит блокировка. Нужно быть очень осторожным, потому что может быть заблокирован жизненно важный номер из-за каких-то установок", — предупредил Букштейн.
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