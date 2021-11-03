https://ria.ru/20211103/mosgorduma-1757562800.html

Вице-спикером Мосгордумы стал журналист Андрей Медведев

Вице-спикером Мосгордумы стал журналист Андрей Медведев - РИА Новости, 03.11.2021

Вице-спикером Мосгордумы стал журналист Андрей Медведев

Вице-спикером Мосгордумы стал независимый депутат и журналист ВГТРК Андрей Медведев, такое решение было принято на заседании в среду. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:07

2021-11-03T15:07

2021-11-03T15:07

политика

московская городская дума

вгтрк

алексей шапошников

россия

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Вице-спикером Мосгордумы стал независимый депутат и журналист ВГТРК Андрей Медведев, такое решение было принято на заседании в среду.На рассмотрение было выдвинуто два кандидата: от фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" была предложена кандидатура независимого депутата Андрея Медведева и от фракции КПРФ – кандидатура Любови Никитиной.Большинством голосов была поддержана кандидатура Медведева, за него проголосовали 28 депутатов, а за Никитину – 8."Поздравляем от лица депутатов Андрея Андреевича Медведева", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.Медведев родился 14 декабря 1975 года. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Работает во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Награжден орденом Дружбы (2016 г.), Благодарностью президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества (2018 г.).У председателя МГД Алексея Шапошникова был один заместитель - глава фракции "Единой России" Степан Орлов, его вторым заместителем был Николай Губенко, который умер в 2020 году.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741407243.html

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политика, московская городская дума, вгтрк, алексей шапошников, россия