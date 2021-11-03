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Вице-спикером Мосгордумы стал журналист Андрей Медведев
Вице-спикером Мосгордумы стал журналист Андрей Медведев - РИА Новости, 03.11.2021
Вице-спикером Мосгордумы стал журналист Андрей Медведев
Вице-спикером Мосгордумы стал независимый депутат и журналист ВГТРК Андрей Медведев, такое решение было принято на заседании в среду. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:07
2021-11-03T15:07
2021-11-03T15:07
политика
московская городская дума
вгтрк
алексей шапошников
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Вице-спикером Мосгордумы стал независимый депутат и журналист ВГТРК Андрей Медведев, такое решение было принято на заседании в среду.На рассмотрение было выдвинуто два кандидата: от фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" была предложена кандидатура независимого депутата Андрея Медведева и от фракции КПРФ – кандидатура Любови Никитиной.Большинством голосов была поддержана кандидатура Медведева, за него проголосовали 28 депутатов, а за Никитину – 8."Поздравляем от лица депутатов Андрея Андреевича Медведева", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.Медведев родился 14 декабря 1975 года. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Работает во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Награжден орденом Дружбы (2016 г.), Благодарностью президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества (2018 г.).У председателя МГД Алексея Шапошникова был один заместитель - глава фракции "Единой России" Степан Орлов, его вторым заместителем был Николай Губенко, который умер в 2020 году.
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политика, московская городская дума, вгтрк, алексей шапошников, россия
Вице-спикером Мосгордумы стал журналист Андрей Медведев
Вице-спикером Мосгордумы стал журналист ВГТРК Андрей Медведев
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Вице-спикером Мосгордумы стал независимый депутат и журналист ВГТРК
Андрей Медведев, такое решение было принято на заседании в среду.
На рассмотрение было выдвинуто два кандидата: от фракции "Единая Россия
" и депутатского объединения "Моя Москва" была предложена кандидатура независимого депутата Андрея Медведева и от фракции КПРФ – кандидатура Любови Никитиной.
Большинством голосов была поддержана кандидатура Медведева, за него проголосовали 28 депутатов, а за Никитину – 8.
"Поздравляем от лица депутатов Андрея Андреевича Медведева", - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Медведев родился 14 декабря 1975 года. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Работает во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Награжден орденом Дружбы (2016 г.), Благодарностью президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества (2018 г.).
У председателя МГД Алексея Шапошникова был один заместитель - глава фракции "Единой России" Степан Орлов, его вторым заместителем был Николай Губенко, который умер в 2020 году.