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В Подмосковье массовые мероприятия разрешили проводить только с QR-кодами

В Подмосковье массовые мероприятия разрешили проводить только с QR-кодами - РИА Новости, 03.11.2021

В Подмосковье массовые мероприятия разрешили проводить только с QR-кодами

Массовые мероприятия в Подмосковье будут проводится при наличие у всех зрителей QR-кодов, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:07

2021-11-03T15:07

2021-11-03T15:07

общество

московская область (подмосковье)

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия в Подмосковье будут проводится при наличие у всех зрителей QR-кодов, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."С 8.11.2021 допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, только если у всех зрителей имеется специальный QR-код + маска (респиратор)", - говорится в сообщении.По данным телеграм-канала, при отсутствии у части зрителей специального QR-кода действуют ограничения для проведения указанных мероприятий: 50 человек одновременно при проведении мероприятий в помещениях, 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе.Отмечается, что данное ограничение не распространяется при проведении мероприятий в организациях культуры и образования.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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