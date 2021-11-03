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В Подмосковье массовые мероприятия разрешили проводить только с QR-кодами
В Подмосковье массовые мероприятия разрешили проводить только с QR-кодами - РИА Новости, 03.11.2021
В Подмосковье массовые мероприятия разрешили проводить только с QR-кодами
Массовые мероприятия в Подмосковье будут проводится при наличие у всех зрителей QR-кодов, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:07
2021-11-03T15:07
2021-11-03T15:07
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Массовые мероприятия в Подмосковье будут проводится при наличие у всех зрителей QR-кодов, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE"."С 8.11.2021 допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, только если у всех зрителей имеется специальный QR-код + маска (респиратор)", - говорится в сообщении.По данным телеграм-канала, при отсутствии у части зрителей специального QR-кода действуют ограничения для проведения указанных мероприятий: 50 человек одновременно при проведении мероприятий в помещениях, 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе.Отмечается, что данное ограничение не распространяется при проведении мероприятий в организациях культуры и образования.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье массовые мероприятия разрешили проводить только с QR-кодами
Массовые мероприятия в Подмосковье будут проводится при наличие у всех зрителей QR-кодов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Массовые мероприятия в Подмосковье
будут проводится при наличие у всех зрителей QR-кодов, сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева "Воробьев LIVE
".
"С 8.11.2021 допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, только если у всех зрителей имеется специальный QR-код + маска (респиратор)", - говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала, при отсутствии у части зрителей специального QR-кода действуют ограничения для проведения указанных мероприятий: 50 человек одновременно при проведении мероприятий в помещениях, 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе.
Отмечается, что данное ограничение не распространяется при проведении мероприятий в организациях культуры и образования.