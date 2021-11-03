https://ria.ru/20211103/meditsina-1757494186.html

Омские студенты-медики начнут работу в больницах для борьбы с COVID-19

Омские студенты-медики начнут работу в больницах для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

Омские студенты-медики начнут работу в больницах для борьбы с COVID-19

Студентов Омского государственного медицинского университета будут привлекать к работе в больницах Омской области для снижения рисков распространения... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:26

2021-11-03T10:26

2021-11-03T10:26

распространение коронавируса

общество

омская область

александр бурков

здоровье - общество

омский государственный медицинский университет

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Студентов Омского государственного медицинского университета будут привлекать к работе в больницах Омской области для снижения рисков распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.В распоряжении омского губернатора Александра Буркова говорится про привлечение "с 8 ноября 2021 года студентов университета, студентов колледжа университета и лиц, обучающихся в ординатуре университета, к работе медицинских организаций Омской области, в том числе в рамках их участия в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, включая участие в оказании медицинской помощи". При этом к работе с больными, у которых подтвердился коронавирус, студентов привлекать не будут.Распоряжение губернатора опубликовано после заседания оперштаба, на котором приняли решение с 4 ноября проверять QR-коды в торговых центрах, общепите и парикмахерских региона.

https://ria.ru/20201215/vyplaty-1589294432.html

омская область

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2021

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общество, омская область, александр бурков, здоровье - общество, омский государственный медицинский университет, коронавирус covid-19, коронавирус в россии