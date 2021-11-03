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Омские студенты-медики начнут работу в больницах для борьбы с COVID-19
Омские студенты-медики начнут работу в больницах для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
Омские студенты-медики начнут работу в больницах для борьбы с COVID-19
Студентов Омского государственного медицинского университета будут привлекать к работе в больницах Омской области для снижения рисков распространения... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:26
2021-11-03T10:26
2021-11-03T10:26
распространение коронавируса
общество
омская область
александр бурков
здоровье - общество
омский государственный медицинский университет
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ОМСК, 3 ноя - РИА Новости. Студентов Омского государственного медицинского университета будут привлекать к работе в больницах Омской области для снижения рисков распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.В распоряжении омского губернатора Александра Буркова говорится про привлечение "с 8 ноября 2021 года студентов университета, студентов колледжа университета и лиц, обучающихся в ординатуре университета, к работе медицинских организаций Омской области, в том числе в рамках их участия в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, включая участие в оказании медицинской помощи". При этом к работе с больными, у которых подтвердился коронавирус, студентов привлекать не будут.Распоряжение губернатора опубликовано после заседания оперштаба, на котором приняли решение с 4 ноября проверять QR-коды в торговых центрах, общепите и парикмахерских региона.
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общество, омская область, александр бурков, здоровье - общество, омский государственный медицинский университет, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Омские студенты-медики начнут работу в больницах для борьбы с COVID-19
В Омской области студентов-медиков привлекут к работе в больницах для борьбы с COVID-19