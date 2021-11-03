https://ria.ru/20211103/lyubchenko-1757553144.html
Рада уволила Любченко с должности первого вице-премьера
Рада уволила Любченко с должности первого вице-премьера - РИА Новости, 03.11.2021
Рада уволила Любченко с должности первого вице-премьера
Верховная рада Украины уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьера, министра экономики, такое решение в среду поддержали 320 парламентариев при... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:30
2021-11-03T14:30
2021-11-03T14:33
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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьера, министра экономики, такое решение в среду поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Любченко подал в аппарат Верховной рады заявление об отставке.Депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Александр Качура сообщал, что фракция определилась с кандидатами, которых намерена поддержать при кадровых перестановках в кабмине. По словам депутата, на заседании фракции было принято решение, что министр экономики Любченко напишет заявление о своей отставке, его место займет замглавы офиса президента Юлия Свириденко.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757446151.html
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в мире, украина, верховная рада украины
14:30 03.11.2021 (обновлено: 14:33 03.11.2021)
Рада уволила Любченко с должности первого вице-премьера
Рада уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьера