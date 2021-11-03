https://ria.ru/20211103/liviya-1757485953.html

Претендент на пост главы Ливии рассказал, как добьется роспуска группировок

Претендент на пост главы Ливии рассказал, как добьется роспуска группировок - РИА Новости, 03.11.2021

Претендент на пост главы Ливии рассказал, как добьется роспуска группировок

Претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага в интервью РИА Новости рассказал, что намерен добиться расформирования вооруженных группировок, организовав... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:06

2021-11-03T09:06

2021-11-03T09:06

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БЕНГАЗИ, 3 ноя – РИА Новости. Претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага в интервью РИА Новости рассказал, что намерен добиться расформирования вооруженных группировок, организовав обучение боевиков и открыв им возможность трудоустройства без дискриминации в разных сферах, в том числе в бизнесе.Ранее Башага занимал пост главы МВД в Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.По словам одного из самых влиятельных политиков Ливии, его целью на посту президента станет объединение страны. "Моя цель - объединить страну, восстановить престиж государства, создание дисциплинированных, обученных, регулярных силовых ведомств", - сказал агентству Башага.Одним из приоритетов работы для объединения страны станет расформирование многочисленных вооруженных группировок, отметил бывший министр внутренних дел. "Мы исходим из того, что члены вооруженных группировок являются ливийцами, с ними будем работать посредством планов по обучению, квалифицировать их, чтобы они приносили пользу в различных государственных сферах", - заявил он.По словам Башаги, он планирует мотивировать бывших боевиков, оказывая им поддержку в запуске частных проектов. "Открыть для них (бывших членов вооруженных группировок) возможности трудоустройства в различных областях для того, чтобы создать государство, где будет верховодить закон, будут работать институты власти и будут равные возможности среди ливийцев без исключения кого-либо или дискриминации", - добавил политик.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20211103/liviya-1757477998.html

https://ria.ru/20211031/lavrov-1757109061.html

ливия

женева (город)

триполи

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в мире, оон, ливия, женева (город), триполи, муаммар каддафи, халифа хафтар