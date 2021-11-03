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Претендент на пост главы Ливии пожелал сотрудничать с Россией

Претендент на пост главы Ливии пожелал сотрудничать с Россией - РИА Новости, 03.11.2021

Претендент на пост главы Ливии пожелал сотрудничать с Россией

Претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага сообщил РИА Новости, что в случае своей победы на выборах он рассчитывает на конструктивное сотрудничество с... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T06:09

2021-11-03T06:09

2021-11-03T06:09

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БЕНГАЗИ, 3 ноя – РИА Новости. Претендент на пост президента Ливии Фатхи Башага сообщил РИА Новости, что в случае своей победы на выборах он рассчитывает на конструктивное сотрудничество с РФ.Ранее Башага занимал пост главы МВД в правительстве национального согласия (ПНС) Ливии.По словам одного из самых влиятельных ливийских политиков, "Россия сыграла позитивную роль во время (четырехсторонней) встречи в Москве в январе 2020 года и Берлинской конференции".После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Муаммар Каддафи: 10 лет назад был убит ливийский лидер 10 лет назад, 20 октября 2011 года, в окрестностях города Сирта был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Более 40 лет он был главой единого государства – Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Каддафи был экстравагантным правителем: носил яркие дизайнерские наряды, путешествовал по миру с собственным шатром, а о его женском отряде охраны ходили легенды. После его смерти Ливия погрузилась в кризис, из которого до сих пор не может выйти. Внутри страны действуют разные группировки, которые не прекращают воевать между собой. Большая часть населения живет на грани нищеты. 2021-11-03T06:09 true PT3M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бенгази, оон, ливия, москва, муаммар каддафи, халифа хафтар, россия