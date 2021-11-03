https://ria.ru/20211103/kuzbass-1757480988.html
В Кузбассе на шахте "Байкаимская" произошло задымление
В Кузбассе на шахте "Байкаимская" произошло задымление - РИА Новости, 03.11.2021
В Кузбассе на шахте "Байкаимская" произошло задымление
На шахте "Байкаимская" в Кузбассе из-за задымления эвакуированы 55 горняков, угрозы жизни людей нет, горные работы приостановлены, рассказал РИА Новости министр РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T08:05
2021-11-03T08:05
2021-11-03T08:26
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 3 ноя - РИА Новости. На шахте "Байкаимская" в Кузбассе из-за задымления эвакуированы 55 горняков, угрозы жизни людей нет, горные работы приостановлены, рассказал РИА Новости министр угольной промышленности региона Олег Токарев."Идет задымление (на шахте "Байкаимская") со (старого - ред.) ствола, люди, которые работали в шахте (55 горняков – ред.), все выведены на поверхность, людей в шахте нет. Угрозы для жизни людей нет. Горные работы на предприятии приостановлены", – заявил РИА Новости Токарев.Министр уточнил, что на данный момент военизированная горноспасательная часть (ВГСЧ) обследует ситуацию и разбирается с причинами задымления.Шахта "Байкаимская" входит в состав угольной компании "Кузбассразрезуголь". "Байкаимскую" как участок подземной угледобычи ввели в эксплуатацию в 2003 году на Моховском разрезе. В 2009 году участок преобразован в ООО "Шахта "Байкаимская". Шахта принята в эксплуатацию в феврале 2010 года с производственной мощностью 2,0 миллиона тонн угля в год с последующим выходом на проектную мощность 2,5 миллиона тонн. На предприятии добывают уголь марки "Д".
https://ria.ru/20210214/shakhta-1597397426.html
https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html
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происшествия, кемеровская область
08:05 03.11.2021 (обновлено: 08:26 03.11.2021)
В Кузбассе на шахте "Байкаимская" произошло задымление
В Кузбассе на шахте "Байкаимская" из-за задымления эвакуировали 55 горняков
КЕМЕРОВО, 3 ноя - РИА Новости.
На шахте "Байкаимская" в Кузбассе
из-за задымления эвакуированы 55 горняков, угрозы жизни людей нет, горные работы приостановлены, рассказал РИА Новости министр угольной промышленности региона Олег Токарев.
"Идет задымление (на шахте "Байкаимская") со (старого - ред.) ствола, люди, которые работали в шахте (55 горняков – ред.), все выведены на поверхность, людей в шахте нет. Угрозы для жизни людей нет. Горные работы на предприятии приостановлены", – заявил РИА Новости Токарев.
Министр уточнил, что на данный момент военизированная горноспасательная часть (ВГСЧ) обследует ситуацию и разбирается с причинами задымления.
Шахта "Байкаимская" входит в состав угольной компании "Кузбассразрезуголь". "Байкаимскую" как участок подземной угледобычи ввели в эксплуатацию в 2003 году на Моховском разрезе. В 2009 году участок преобразован в ООО "Шахта "Байкаимская". Шахта принята в эксплуатацию в феврале 2010 года с производственной мощностью 2,0 миллиона тонн угля в год с последующим выходом на проектную мощность 2,5 миллиона тонн. На предприятии добывают уголь марки "Д".