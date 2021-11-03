https://ria.ru/20211103/kursk-1757634275.html

В Курской области ученики 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению

В Курской области ученики 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению - РИА Новости, 03.11.2021

В Курской области ученики 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению

Власти Курской области решили вернуть в школы учеников 9 и 11 классов с дистанционного обучения, введенного из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:34

2021-11-03T19:34

2021-11-03T19:34

школа

курская область

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600775251_0:342:3033:2048_1920x0_80_0_0_8d4401d8488221adb966616746838884.jpg

ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Курской области решили вернуть в школы учеников 9 и 11 классов с дистанционного обучения, введенного из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает обладминистрация.Ранее власти Курской области продлили до 12 ноября в регионе нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией."Все ранее введенные ограничения сохраняются... Вузы и ссузы продолжат дистанционное обучение. По решению оперштаба ученики 9-х и 11-х классов вернутся в школы, для остальных сохранится обучение на дистанте. В детских садах продолжат работу дежурные группы", - говорится в сообщении.Власти Курской области объявили в регионе нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи, библиотеки.Осенние каникулы у школьников начались на неделю раньше срока, с 21 октября. С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переведено на дистанционный режим. Вузы и учреждения среднего профессионального образования также продолжают обучение по "удаленке".

https://ria.ru/20211103/dni-1757540226.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, курская область, коронавирус в россии