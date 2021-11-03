https://ria.ru/20211103/kursk-1757634275.html
В Курской области ученики 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению
В Курской области ученики 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению - РИА Новости, 03.11.2021
В Курской области ученики 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению
Власти Курской области решили вернуть в школы учеников 9 и 11 классов с дистанционного обучения, введенного из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:34
2021-11-03T19:34
2021-11-03T19:34
школа
курская область
коронавирус в россии
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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Власти Курской области решили вернуть в школы учеников 9 и 11 классов с дистанционного обучения, введенного из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает обладминистрация.Ранее власти Курской области продлили до 12 ноября в регионе нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией."Все ранее введенные ограничения сохраняются... Вузы и ссузы продолжат дистанционное обучение. По решению оперштаба ученики 9-х и 11-х классов вернутся в школы, для остальных сохранится обучение на дистанте. В детских садах продолжат работу дежурные группы", - говорится в сообщении.Власти Курской области объявили в регионе нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи, библиотеки.Осенние каникулы у школьников начались на неделю раньше срока, с 21 октября. С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переведено на дистанционный режим. Вузы и учреждения среднего профессионального образования также продолжают обучение по "удаленке".
https://ria.ru/20211103/dni-1757540226.html
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школа, курская область, коронавирус в россии
В Курской области ученики 9-х и 11-х классов вернутся к очному обучению
Власти Курской области решили вернуть в школы учеников 9-х и 11-х классов
ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости.
Власти Курской области
решили вернуть в школы учеников 9 и 11 классов с дистанционного обучения, введенного из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает обладминистрация.
Ранее власти Курской области продлили до 12 ноября в регионе нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
"Все ранее введенные ограничения сохраняются... Вузы и ссузы продолжат дистанционное обучение. По решению оперштаба ученики 9-х и 11-х классов вернутся в школы, для остальных сохранится обучение на дистанте. В детских садах продолжат работу дежурные группы", - говорится в сообщении.
Власти Курской области объявили в регионе нерабочими дни с 25 октября по 7 ноября. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи, библиотеки.
Осенние каникулы у школьников начались на неделю раньше срока, с 21 октября. С 30 октября по 3 ноября обучение в школах переведено на дистанционный режим. Вузы и учреждения среднего профессионального образования также продолжают обучение по "удаленке".