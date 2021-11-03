https://ria.ru/20211103/krushenie-1757608837.html

В Иркутской области открыли горячую линию после крушения Ан-12

В Иркутской области открыли горячую линию после крушения Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021

В Иркутской области открыли горячую линию после крушения Ан-12

"Горячая линия" по факту крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском начала работу, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:50

2021-11-03T17:50

2021-11-03T17:50

происшествия

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-12

чукотка

россия

крушение самолета ан-12 под иркутском

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Горячая линия" по факту крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском начала работу, сообщает пресс-служба регионального МЧС.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь-Якутск-Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, по предварительным данным, все находившиеся в самолете люди погибли."На базе главного управления МЧС России по Иркутской области организована работа "горячей линии" по факту ликвидации последствий крушения грузового самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Якутск-Иркутск. Информацию можно получить по номеру телефона: 8(3952)40-99-99", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/an12-1757601348.html

иркутск

чукотка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-12, чукотка, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском