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В Иркутской области открыли горячую линию после крушения Ан-12
В Иркутской области открыли горячую линию после крушения Ан-12 - РИА Новости, 03.11.2021
В Иркутской области открыли горячую линию после крушения Ан-12
"Горячая линия" по факту крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском начала работу, сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:50
2021-11-03T17:50
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-12
чукотка
россия
крушение самолета ан-12 под иркутском
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Горячая линия" по факту крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском начала работу, сообщает пресс-служба регионального МЧС.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь-Якутск-Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, по предварительным данным, все находившиеся в самолете люди погибли."На базе главного управления МЧС России по Иркутской области организована работа "горячей линии" по факту ликвидации последствий крушения грузового самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Якутск-Иркутск. Информацию можно получить по номеру телефона: 8(3952)40-99-99", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/an12-1757601348.html
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происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-12, чукотка, россия, крушение самолета ан-12 под иркутском
17:50 03.11.2021
 
В Иркутской области открыли горячую линию после крушения Ан-12

В МЧС открыли горячую линию после крушения Ан-12 в Иркутской области

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Горячая линия" по факту крушения грузового самолета Ан-12 под Иркутском начала работу, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь-Якутск-Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, по предварительным данным, все находившиеся в самолете люди погибли.
"На базе главного управления МЧС России по Иркутской области организована работа "горячей линии" по факту ликвидации последствий крушения грузового самолета Ан-12, следовавшего по маршруту Якутск-Иркутск. Информацию можно получить по номеру телефона: 8(3952)40-99-99", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар на месте крушения самолета Ан-12 в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
17:25В России
Экипаж разбившегося под Иркутском Ан-12 погиб
 
ПроисшествияИркутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-12ЧукоткаРоссияКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
 
 
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