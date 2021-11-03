https://ria.ru/20211103/krushenie-1757595800.html
Прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021
Прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Организована проверка о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 в Иркутске, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:08
2021-11-03T17:08
2021-11-03T17:21
происшествия
крушение самолета ан-12 под иркутском
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-12
чукотка
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Организована проверка о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 в Иркутске, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали."Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что МЧС России проводит поисково-спасательные мероприятия и ликвидирует пожар на месте крушения. Уточняется число пострадавших, находившихся на борту самолета. Подчеркивается, что на место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик."Кроме того, прокуратура поставила на контроль расследование возбужденного следственными органами Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта)", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211103/ekipazh-1757578896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ан-12, чукотка
17:08 03.11.2021 (обновлено: 17:21 03.11.2021)
Прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 под Иркутском
Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 в Иркутской области