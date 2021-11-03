https://ria.ru/20211103/krushenie-1757595800.html

Прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 под Иркутском

Прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 под Иркутском - РИА Новости, 03.11.2021

Прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-12 под Иркутском

Организована проверка о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 в Иркутске, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:08

2021-11-03T17:08

2021-11-03T17:21

происшествия

крушение самолета ан-12 под иркутском

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ан-12

чукотка

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Организована проверка о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 в Иркутске, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Самолет Ан-12 белорусской авиакомпании "Гродно" выполнял рейс Анадырь - Якутск - Иркутск. Борт, возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров 3 ноября на подлете к Иркутску. В самолете, по предварительным данным, находились семь человек - пять членов экипажа и два пассажира. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, открытое горение воздушного судна уже ликвидировали."Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов после крушения самолета Ан-12 рядом с селом Пивовариха в Иркутском районе Иркутской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что МЧС России проводит поисково-спасательные мероприятия и ликвидирует пожар на месте крушения. Уточняется число пострадавших, находившихся на борту самолета. Подчеркивается, что на место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик."Кроме того, прокуратура поставила на контроль расследование возбужденного следственными органами Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта)", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211103/ekipazh-1757578896.html

иркутск

чукотка

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происшествия, крушение самолета ан-12 под иркутском, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ан-12, чукотка